Limak Doğu Anadolu Çimento bir tesisini kapattı

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) tarafından 22 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Başpınar Hazır Beton Tesisinin üretim faaliyetlerinin durdurulması hakkında açıklama yapıldı.

Şirketin hazır beton üretim portföyünün optimize edilmesi ve kaynakların verimli kullanılması çalışmaları kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 22.05.2026 tarih ve 209 sayılı kararı ile Başpınar Hazır Beton Tesisi'ndeki hazır beton üretim faaliyetlerinin sonlandırılmasına ve Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 18.08.2025 tarihinde akdedilmiş olan kira sözleşmesinin karşılıklı mutabakat ile feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

Şirketin ana faaliyet konusu olan çimento üretimi başta olmak üzere, diğer tüm üretim ve satış faaliyetlerinin olağan seyrinde devam ettiği ifade edilirken, tesiste görev yapan personelin iş sözleşmeleri, kıdem alacakları ile birlikte Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilecek.