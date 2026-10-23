Limak Holding 50. yılını Ankara'da düzenlenen geceyle kutladı

İnşaattan enerjiye, turizmden çimento ve teknolojiye uzanan farklı sektörlerde bugün üç kıtada 14 ülkede 50 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Limak Holding, 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'dan sonra Ankara'da da özel bir gece düzenledi.

‘50'nin Gücüyle Geleceğe’ temasıyla 22 Ekim'de Ankara Congresium'da gerçekleştirilen etkinliğe iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Limak Holding Kurucu Başkanları Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Bacaksız ile Yönetim Kurulu Üyeleri Batuhan Özdemir ve Serdar Bacaksız'ın ev sahipliğindeki gecede, Limak'ın 50 yıllık geçmişinin yanı sıra gelecek hedefleri öne çıktı.

Çağdaş sanatçı Melis Binay'ın Limak'ın 50. yılı için hazırladığı ‘Geleceğe Açılan Kapılar’ sergisiyle başlayan programda, şirketin kuruluşundan bugüne uzanan gelişimini ve farklı coğrafyalarda hayata geçirdiği projeleri anlatan belgeselin gösterimi yapıldı. Ardından Jülide Ateş'in moderatörlüğünde kurucu başkanlar ve yeni kuşak yönetimin katıldığı özel bir söyleşi gerçekleştirildi. Gecenin sonunda ise Murat Karahan ve Limak Filarmoni Orkestrası, Türk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdikleri ‘Zamansız Eserler’ konseriyle başkent seyircisinden büyük alkış aldı.

Kuruculardan yeni kuşağa Limak'ın 50 yıllık birikimi

Limak'ın 50. yılına özel hazırlanan belgeselin gösteriminin ardından sahneye çıkan kurucu başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri, şirketin kuruluş yıllarından bugüne uzanan gelişimini farklı kuşakların bakış açısıyla değerlendirdi. Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız, 1976 yılında başlayan ortaklıklarının yıllar içinde nasıl uluslararası bir şirketler grubuna dönüştüğünü anlatırken, yeni kuşak yönetim Limak'ın geleceğine ilişkin hedeflerini paylaştı.

Söyleşide, Türkiye'de başlayan yatırımların farklı sektörlere ve uluslararası pazarlara taşınması, büyük ölçekli projelerle kazanılan deneyim ve şirketin kurumsal yapısının gelişimi üzerinde duruldu. Limak'ın gelecek hedefleri değerlendirilirken sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve toplumsal fayda gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı.

Nihat Özdemir: 50 yıllık birikimi yeni kuşaklar geleceğe taşıyor

Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, 50 yıllık yolculuğun arkasında yalnızca yatırımların ve projelerin değil, çalışanların emeğinin ve ortak değerlerin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sezai Bey'le bundan 50 yıl önce yola çıktığımızda en büyük güvencemiz birbirimize duyduğumuz güven, mesleğimize olan inancımız ve çalışma azmimizdi. Türkiye için değerli işler yapmak istiyorduk. Zaman içinde Limak büyüdü, yeni sektörlere girdi, sınırları aştı. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde önemli projeler üstlenen, on binlerce insana istihdam sağlayan bir şirketler grubuna dönüştük. Bütün bunlar elbette büyük başarılar. Ancak yarım asrın ardından geriye baktığımda, asıl gurur duyduğum şey, yıllar içinde oluşturduğumuz güçlü kurum kültürü ve bu kültürü sahiplenen çalışma arkadaşlarımız.

Biz ilk adımı attık, ama Limak'ı bugünlere getiren on binlerce çalışma arkadaşımızın emeği oldu. Her yeni projede, her yeni ülkede, karşılaştığımız her zorlukta bu büyük ailenin gücünü yanımızda hissettik. Bugün artık yeni kuşaklar çok önemli sorumluluklar üstleniyor. Onların enerjisi, vizyonu ve değişen dünyaya bakışı Limak'ın geleceğini şekillendiriyor. Bizim için en büyük mutluluk, 50 yıl önce kurduğumuz yapının bizden sonraki nesillerin elinde daha da güçlendiğini görmek. Limak'ın ikinci 50 yılına bu nedenle büyük bir güven ve heyecanla bakıyorum.”

Sezai Bacaksız: Limak farklı kuşakların deneyimiyle büyüyor

Limak Holding Kurucu Başkanı Sezai Bacaksız ise şirketin yarım asırlık geçmişinde çalışma disiplininin, dayanışmanın ve uzun vadeli bakış açısının önemli rol oynadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Nihat Bey ile birlikte Limak'ı kurarken her şeyden önce işimizi iyi yapmaya, verdiğimiz sözleri tutmaya ve birlikte çalıştığımız insanlarla güvene dayalı ilişkiler kurmaya önem verdik. Büyürken de bu anlayışımızdan vazgeçmedik. Yeni alanlara girdik, dünyanın farklı ülkelerinde projeler gerçekleştirdik, zaman zaman çok zor kararlar aldık. Ama hangi işi yaparsak yapalım aynı temel değerlerle hareket etmeye çalıştık.

Bugün 50 yıllık geçmişimize baktığımda en büyük kazanımlarımızdan birinin, bu değerleri kurumsal bir yapıya dönüştürebilmek olduğunu görüyorum. Limak artık kurucularının çok ötesinde, farklı kuşakların bilgi ve deneyimiyle gelişen büyük bir organizasyon. Bu yapının geleceğe taşınması için geçmişten gelen birikim kadar yeniliklere açık olmak da önemli. Yeni kuşak yönetimin bu sorumluluğu üstlenmesi bize güven veriyor. İnanıyorum ki Limak, kurulduğu günden bu yana benimsediği çalışma anlayışını koruyarak önümüzdeki yıllarda da önemli başarılara imza atacak.”

Ebru Özdemir: Geleceğin Limak'ını bugünden inşa ediyoruz

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de şirketin ikinci 50 yılına hazırlanırken uluslararası büyüme stratejisini değişen küresel koşullar doğrultusunda ele aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“50 yıl, bir şirket için çok kıymetli bir birikim. Limak'ın bugün ulaştığı noktada kurucularımızın cesareti, farklı sektörlerde kazandığımız deneyim ve on binlerce çalışma arkadaşımızın emeği var. Ancak böylesine güçlü bir geçmişe sahip olmak, gelecekte de başarılı olacağımızın tek başına garantisi değil. Dünya çok hızlı değişiyor. Teknoloji, sürdürülebilirlik, enerji dönüşümü ve küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, şirketlerin iş yapış biçimlerini yeniden şekillendiriyor. Biz de Limak'ın önümüzdeki 50 yılını planlarken bu değişimi doğru okumaya ve geleceğin ihtiyaçlarına bugünden hazırlanmaya odaklanıyoruz.

Üç kıtada edindiğimiz deneyim, bize önemli bir uluslararası perspektif kazandırdı. Şimdi bu birikimi yeni teknolojilerle, daha verimli iş modelleriyle ve sürdürülebilir yatırımlarla ileri taşımak istiyoruz. Ancak bizim için büyümenin anlamı yalnızca daha fazla yatırım yapmak ya da yeni pazarlara açılmak değil. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde nasıl bir iz bıraktığımız, insanlara hangi fırsatları sunduğumuz da bu başarının önemli bir parçası.

Türkiye'nin Mühendis Kızları ve Global Engineer Girls programlarıyla genç kadınların mühendislik eğitimine ve iş hayatına katılımını destekliyoruz. Kadınların güçlenmesini ve gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmesini, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğin temel koşullarından biri olarak görüyoruz. Kültür ve sanata yaptığımız yatırımlar da toplumla kurduğumuz ilişkinin önemli bir boyutu. Bugün Ankara'da 50. yılımızı kutlarken geleceğe dair sorumluluklarımızı da konuşuyoruz. Hedefimiz, Limak'ı yalnızca uluslararası ölçekte büyüyen değil, değişime uyum sağlayan, yeni fikirler geliştiren ve faaliyet gösterdiği toplumlara kalıcı katkı sunan bir yapı olarak gelecek kuşaklara taşımak.”

Limak'ın yarım asırlık yolculuğu tarihi kapılara yansıdı

Çağdaş sanatçı Melis Binay'ın Limak'ın 50. yılına özel hazırladığı ‘Geleceğe Açılan Kapılar’ sergisi, tarihi ahşap kapılar üzerinde yeniden yorumlanan Limak projeleriyle gecenin dikkat çeken çalışmalarından biri oldu. Barselona'daki tarihi yapılardan çıkarılan, yüz yılı aşkın geçmişe sahip ahşap kapıları sanat eserlerine dönüştüren Binay, Limak'ın farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği projeleri bu yüzeylerde yeniden yorumladı. Havalimanları, köprüler, enerji ve altyapı yatırımları ile ulaşım projelerinden izler taşıyan eserlerin yer aldığı sergi, davetlilerden büyük ilgi gördü.

Türk müziğinin klasiklerine filarmonik yorum

Ankara Congresium'da düzenlenen gecenin finaline, Türk müziğinin unutulmaz eserlerini teknolojiyle buluşturan ‘Zamansız Eserler’ konseri damga vurdu. Dünyanın önde gelen opera sahnelerinde 40'tan fazla eserde başrol üstlenen tenor Murat Karahan, Limak Vakfı tarafından 2017 yılında kurulan Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, Zeki Müren, Yıldırım Gürses, Hacı Arif Bey ve Selahattin Altınbaş gibi Türk müziğinin önemli isimlerinin eserlerini özel düzenlemelerle yorumladı.

Karahan'ın güçlü yorumuyla hayat bulan ‘Duydum ki Unutmuşsun’, ‘Veda Busesi’, ‘Gurbet’ ve ‘Senede Bir Gün’ gibi Türk müziğinin unutulmaz eserleri seslendirildi. ‘Nazende Sevgilim’ gibi eserlerin de hep bir ağızdan söylendiği gecede, ‘Köçekçe’ ve ‘Senfonik Poem’ performanslarıyla Limak Filarmoni Orkestrası sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Konserin dikkat çekici anlarından biri, ‘Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar’ seslendirilirken yaşandı. Limak’ın 50. yıl dönümüne özel hazırlanan dijital sanat eseri, müzikle eş zamanlı olarak sahneye yansıtıldı. ‘Nihavend Longa’da ise şef Hasan Niyazi Tura ile bu performansa özel olarak yapay zekâ teknolojisiyle geliştirilen dijital şefin orkestrayı birlikte yönetmesi gecenin öne çıkan anlarından biri oldu. ‘Manolya’ ve ‘Yaralı Gönül’ gibi eserlerin de seslendirildiği gecede, Karahan’ın güçlü yorumu ve Limak Filarmoni Orkestrası’nın performansı izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.