Limak ve Alpha Dhabi Holding'den Türkiye ve BAE’de iş birliği için mutabakat

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) hızlı büyüyen yatırım holdinglerinden Alpha Dhabi Holding ile Limak Şirketler Topluluğu arasında, Türkiye ve BAE’de sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek bir Mutabakat Anlaşması (MoU) imzalandı. İki şirket arasında imzalanan söz konusu anlaşma, aralarında inşaat, kalkınma, altyapı, enerji ve turizm sektörlerinin de bulunduğu farklı sektörlerde sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde iş birliklerinin ve ortak girişimlerin kurulmasını hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Abu Dhabi’de düzenlenen İş Forumu’nda imzalanan mutabakat anlaşması, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin artırılması açısından önemli bir dönüm noktasını oluştururken, Limak Şirketler Topluluğu ve Alpha Dhabi Holding için Türkiye ve BAE’deki portföylerini karşılıklı geliştirmek için önemli fırsat sunuyor. Mutabakat kapsamında ayrıca, Şubat ayında Türkiye’de meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve rehabilitasyonuna yönelik ortaklıkların kurulması ve geliştirilmesi de öngörülüyor.

‘Karşılıklı portföyleri genişletme imkanı’

Abu Dhabi’de düzenlenen İş Forumu’nda imzalanan Mutabakat Anlaşması ile ilgili konuşan Limak Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, sürdürülebilirlik ve yatırım konularında benzer vizyonları paylaşan Alpha Dhabi Holding ile ileriye dönük bir mutabakat anlaşması imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özdemir “Bu iş birliği hem Türkiye, hem BAE için çok önemli. Bir yanda şirketlerimiz karşılıklı olarak portföylerini genişletme imkanı bulurken, diğer yanda Şubat ayında yaşadığımız depremler sonrasında etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve rehabilitasyonu ile halklarımız arasında daha güçlü bir sosyal ve kültürel yakınlaşma sağlayacak.” dedi.

Alpha Dhabi Holding CEO’su ve Genel Müdürü Müh. Hamad Salem Al Ameri ise, Limak Şirketler Topluluğu ile imzaladıkları mutabakat anlaşmasının stratejik önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Limak Şirketler Topluluğu ile potansiyel iş birliğimiz, Alpha Dhabi Holding olarak bizlerin sürdürülebilir kalkınma ve yatırımlar alanlarındaki hedeflerimizle tam uyumlu. Bizler inşaat, altyapı, enerji sektörü ve turizm sektöründe büyümek istiyoruz. Ayrıca deprem sonrası etkilenen bölgelerin yeniden inşasında oluşabilecek fırsatları keşfetmek istiyoruz. Hem şirketlerimiz, hem de halklarımız için iş birliği potansiyelinin heyecanını yaşıyoruz.”