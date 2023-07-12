Limak’ın Üsküp’te inşa ettiği AVM sonbaharda hizmete giriyor

Mert YALÇINKAYA

Türkiye’nin önemli gruplarından olan Limak Holding, kamuoyunda müteahhitlik hizmetleriyle öne çıksa da iş yaşamını 9 ayrı sektörde sürdürüyor. İnşaatın dışında, içecekten, turizme, havalimanı işletmeciliğine uzanıyor bu iş alanları. Tabii ki grubun amiral gemisi yurt içinde ve dünya genelinde projeler üstlenen Limak İnşaat. Hali hazırda Türkiye’de ve küresel arenada 30’un üzerinde inşaatı devam eden projesi bulunan Limak’ın önümüzdeki aylarda hizmete girecek bir de AVM inşaatı bulunuyor.

Limak Holding'in yurt dışında yatırımcısı olduğu ilk gayrimenkul projesi Diamond of Skopje. Toplam yatırım tutarı 250 milyon Euro ve 4 bölümden oluşuyor. Otel iki yıl önce açılırken, 4 bloktan oluşan konut ve rezidansın iki bloğunda teslimler yapıldı. Ofis bölümünde de teslimatlar başlatılırken, AVM bölümü sonbaharda tamamlanacak.

AVM, 48 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olacak. Bünyesinde 180 mağaza, 7 bin metrekare eğlence alanı, kafe, bar ve restoran hizmet verecek. Konut, ofis alanları ve 3.200 araçlık kapalı otoparka da sahip olacak.

İskenderun Limanı’na yeni yatırım, Limkon’da kapasite iki katına çıkıyor

1976 yılında kurulan Limak İnşaat, bugüne kadar 22 ayrı ülkede, 7 milyar doların üzerinde altyapı ve üstyapı inşaat projesine imza attı. Hali hazırda Türkiye’de ve yurt dışında 30’a yakın yürüyen projesi bulunuyor. Grubun inşaat dışındaki alanlarda da yatırımları hızla devam ediyor.

İskenderun Limanı grubun en stratejik yatırımlarından sayılabilir. 6 Şubat depremlerinin ardından tesis çok daha fazla önem kazandı. Birinci rıhtımının ardından ikincisini birkaç gün önce açan İskenderun Limanı’nda, 3. ve 4. rıhtımlar Eylül'e kadar tamamlanacak. Yani Eylül ile birlikte deprem öncesi hale gelecek olan liman, toplam 1 milyon TEU kapasitesine sahip. Bu yıl yeni yatırımlarla birlikte kullanılan kapasite, 500 binden, 650 bin TEU’lara çıkarılacak. 2008’de adım atılan gıda ve içecek sektöründe Limkon Meyve Suyu Konsantresi olarak faaliyet yürüten Limak, bu alandaki yatırımlarını hızlandıracak. Limkom’da kapasite 200 milyon TL yatırım ile iki katına çıkarılacak. Böylelikle hali hazırda yarısı ihracat pazarlarına yöneltilen üretimin yüzde 70’i kapasite artışının ardından dünya pazarlarına gönderilecek. Limkon’un yeni tesislerinin bu ayın ortalarında faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Limak İnşaat, İspanya'dan sonra ABD'de de bir şirket kurma hazırlığında. Yeni dönemde Amerika kıtasında da iş fırsatları için çalışılacak.

Bu arada belirtelim, Limak İnşaat'ın hali hazırda en prestijli projesini Barcelona Spor Kulübü'ne ait Spotify Camp Nou Stadı inşaatı oluşturuyor. Limak'ın üstlendiği Barcelona Spor Kulübü için de tarihi bir ihale olan ünlü Spotify Camp Nou Stadı'nın yeniden inşasına ilişkin süreç, 1 Haziran'dan itibaren fiilen başladı. Limak yönetimi, 1 milyar Euro'ya mal olacak stad için Türkiye'den 100 milyon Euro'nun üzerinde ekipman satın alacak. Sözkonusu inşaat sürecinde Türkiye'den bin işçi çalışacak.