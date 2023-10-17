Limak’tan Hatay'a GES yatırımı

Limak Enerji, Hatay’da güneş enerjisi santrali yatırımına hazırlanıyor. Yaklaşık bedeli 130 milyon dolar olması planlanan proje için Liman Enerji, GE Vernova ve İnojen Enerji ile tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzaladı. Tasarım, mühendislik, tedarik ve devreye alma süreçlerini GE Vernova'nın üstleneceği projenin, yerel mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) çalışmalarını ise İnojen Enerji Teknolojileri ve Yatırımları firması yürütecek.

Yaklaşık bedeli 130 milyon dolar olması planlanan projenin inşaat döneminde 500 kişinin istihdam edilmesi sağlanacak ve proje faaliyete geçtiğinde, 140 megavat pik toplam kurulu gücüyle yılda 260 milyon kilovatsaat üzerinde elektrik üretecek.

Yaklaşık 2 bin dönümlük arazi üzerinde kurulacak santralin 2024'ün sonunda faaliyete geçmesiyle bölgenin elektrik dağıtım şebekesindeki talep yükünün hafifletilmesi ve bölgedeki enerji kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Mevcut durumda 1321 megavat yenilenebilir enerji portföyüne sahip Limak Enerji son 1,5 yılda yaklaşık 5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağladı. Şirket, Erzin GES projesinin devreye alınmasıyla da yılda 175 bin ton ilave karbon emisyonu azaltılmasını planlıyor.

Ayrıca şirketin beşinci güneş enerjisi yatırımı olan Erzin'deki santralin devreye alınmasıyla enerji portföyünün yüzde 38'i yenilenebilir kaynaklardan oluşacak.

"Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz"

Yatırıma ilişkin bilgi veren Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, yeşil enerji kaynaklarının artırılması hedefiyle yeni santral için harekete geçtiklerini söyledi. Özdemir, “Yaklaşık 130 milyon dolar tutarında yatırımını planladığımız projemiz ile yenilenebilir enerji yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Hedefimiz enerji sektöründeki yenilenebilir portföyümüzü daha da artırmak, yeşil enerji üretim kapasitemizi genişletmek ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak. Dünyada iklim değişikliğiyle ilgili gündemin yanı sıra yaşanan afet sonrası Hatay ve çevresinde artan enerji ihtiyacını değerlendirdiğimizde bölgeye fayda sağlayacak ve moral verecek bir yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olan ülkemize ve ülke ekonomisine katkı sağlamak. Bu anlayışla yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.