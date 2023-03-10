Lineadecor, geri dönüşümle yılda 250 bin ağacı kurtarıyor

Mutfak mobilyası sektöründe sürdürülebilir üretimin öne çıktığını belirten Lineadecor Ürün Geliştirme Yöneticisi Sevinç Gökçe, çevreci üretim konusunda önemli adımlar atıklarını ifade etti. Sektörde son zamanlarda öne çıkan kriterin güvenli malzeme olduğunu söyleyen Gökçe,

“Türkiye ve yurtdışındaki mağazalarımızda tüketicilerin beğenisine sunduğumuz Etna ve Eff e mutfak modellerinde geri dönüşümlü malzemeler kullanıyoruz. Çevreye saygılı, sağlam, güvenli malzemelerle tasarlanıp üretilen Etna ve Eff e modelleri, kullanıcılardan beğeni topluyor. Yenilikçi malzeme teknolojisiyle üretilen Lineadecor Eff e ve Etna ürünleri için hiçbir ağaç kesilmiyor.

Bunun yerine ahşap mobilyaların geri dönüşümü sağlanarak ahşaba ikinci bir hayat veriyoruz. Benimsemiş olduğumuz Ekosürdürülebilir yöntem ile her yıl 250 bin ağaç kurtarılmakta ve biz de bu yöntemin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.