Link Bilgisayar'dan Emniyet Genel Müdürlüğü ile yeni anlaşma
Link Bilgisayar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KGYS Genişleme Projesi kapsamında 24,02 milyon TL tutarında yeni iş sözleşmesi imzaladı.
Link Bilgisayar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Genişleme Projesi Malzeme Mal Alımı İşi" kapsamında sözleşme imzaladığını bildirdi.
Şirket, sözleşmenin 7 Temmuz 2026 tarihinde imzalandığını açıkladı.
Sözleşme bedelinin 24,02 milyon TL olduğu belirtildi.
Açıklamaya göre proje kapsamında temin edilecek güvenlik teknolojileri altyapısıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin kapasitesi artırılacak ve kamu güvenliği hizmetlerinde kullanılan teknolojik altyapı güçlendirilecek.