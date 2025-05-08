Lions Sailing Cup: İstanbul’un rüzgârı bu kez çocuklar için esecek

Lions ve Marmara Yelken Spor Kulübü’nün ortak yürüttüğü projeyle; denizi hiç görmemiş, yelkene hiç dokunmamış çocuklar için kapılar açılacak. Hedef; yalnızca spor değil, aynı zamanda geleceğe uzanan bir eğitim köprüsü kurmak.

İlk kez düzenlenen Lions Sailing Cup, Marmara Yelken Spor Kulübü desteğinin yanı sıra Tam Finans Resmi Sponsorluğu ve Power Group’un medya sponsorluğunda çocuklar adına yelken açacak.

Uluslararası Lions 118T Yönetim Çevresi Federasyonu Denizcilik ve Deniz Sporları Direktörü Yener Güreş, bu organizasyonu sadece bir yarış değil, bir vizyon projesi olarak tanımlayarak şunları söyledi:

“Boğaz’da bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz efsanevi yarışla, denizcilikte yeni bir pencere açıyoruz. Gençlerimizi yelken sporuna teşvik ediyor, geleceğin denizcilerine umut oluyoruz. Profesyoneller yarışacak ama amatör yelkenciler için de eğitim fırsatları yaratıyoruz.” dedi. Yener Güreş, Lions Sailing Cup’ın vizyonuna ilişkin şunları da sözlerine ekledi: “Tüm bu çabaların temelinde, gençlerimizi yelken sporuna teşvik ederek bu alandaki gelişimi desteklemek ve daha geniş anlamda Türkiye’de denizciliğin güçlenmesine katkı sunmak amacı yatıyor. Bu düşünceyle yola çıktık ve iki ana hedef belirledik: İlki, Marmara Yelken Spor Kulübü iş birliğiyle İstanbul Boğazı’nda Lions Sailing Cup’ı düzenlemek. Bu yarış, çocukların ve gençlerin denizle tanışmasını sağlayacak sembolik ve güçlü bir başlangıç. İkincisi ise, bu deneyimi kalıcı bir yapıya dönüştürmek için denizcilik alanında uzmanlaşmış bir ihtisas kulübü kurmak. Böylece Lions ailesi içinde denizcilik alanında sürekliliği olan bir pencere açmayı hedefliyoruz.”

Yarışa kayıt sürecinin sürdüğünü hatırlatan Güreş, "Katılım çağrımız halen devam ediyor. Yelken takımlarını, profesyonel ya da amatör ayrımı gözetmeden bu anlamlı yarışa davet ediyoruz. Boğaz’da nefes kesecek bir mücadele izleyeceğiz. Ancak bizim için en değerli rekabet, bir çocuğun hayatına dokunabilme gayretidir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde denizcilik sporlarının hâlâ ulaşılmaz algılanması büyük bir eksiklik. Lions olarak bu algıyı kırmak, çocuklara denizle temas edebilecekleri alanlar yaratmak, onların hayallerine su katmak istiyoruz. Lions Sailing Cup, bu anlayışın bir meyvesi ve biz bu projeyle hem denizcilikte hem de eğitimde kalıcı bir iz bırakmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.