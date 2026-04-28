Liseli mucitler sahneye çıkıyor: GençBizzTech 2026’da final

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenen GençBizzTech 2026 Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programında final heyecanı başlıyor.

Ülke genelindeki devlet fen liselerinden programa katılan yüzlerce ekip arasından seçilen 10 liseli genç girişim takımı, projelerini Türkiye finalinde jüri karşısında sunmaya hazırlanıyor.

Bilim ve teknoloji odaklı girişimler geliştirme hedefi

Öğrenciler; yaratıcılık ve problem çözme yetkinliklerinin gelişmesi, bilim ve teknoloji odaklı girişimler geliştirmeleri hedefiyle yürütülen program kapsamında girişimcilik, yapay zekâ, teknoloji ve iş modeli geliştirme alanlarında kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti.

Ekipler, eğitimlerin ardından projelerini geliştirerek değerlendirme sürecine katıldı ve Türkiye finalinde yer alacak 10 ekip belirlendi.

Farkla alanlarda çözüm üreten projeler

Tarım, sağlık, eğitim, lojistik, afet teknolojileri gibi farklı alanlarda çözümler sunan GençBizzTech 2026 finalistleri şunlar:

· Ordu’dan AGROGEN takımı, uydu verileri ve yapay zekâ ile çiftçilere en kârlı üretim kararlarını sunan bir tarım destek sistemi geliştirdi.

· Samsun’dan SHIFT takımı, bitkilerin su ihtiyacını analiz ederek sulama süreçlerini optimize eden akıllı bir çözüm sunuyor.

· Sakarya’dan NEXTECH takımı, lojistik sektöründe sürücü güvenliği ve filo yönetimini tek bir sistemde birleştiren bir platform geliştirdi.

· Gaziantep’ten Quantum AI takımı, girişimlerin finansal sürdürülebilirliğini analiz eden yeni nesil bir değerleme modeli üzerinde çalışıyor.

· Kütahya’dan HIGGS takımı, göz damlası kullanımını kolaylaştıran bir medikal cihaz tasarladı.

· Mersin’den VitaSense takımı, hastaların hareket verilerini izleyerek riskleri tespit eden sensör tabanlı bir sağlık çözümü sunuyor.

· Konya’dan Virtual Biopsy takımı, yapay zekâ ile cilt lezyonlarını analiz ederek erken teşhise katkı sağlayan bir platform geliştirdi.

· Balıkesir’den Laboratuv-AR takımı, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle fen deneylerini dijital ortama taşıyor.

· Antalya’dan NOVA takımı, deprem sonrası hızlı analiz yapılmasını sağlayan otonom enkaz tarama sistemi tasarladı.

· İzmir’den BrainTech takımı, beyin cerrahisi öncesinde kritik bölgeleri haritalayan yapay zekâ destekli bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Uluslararası sahneye açılan bir fırsat

9 Mayıs’ta gerçekleşecek Türkiye finalinde ekipler, er, projelerini jüriye sunarak dereceye girmek için yarışacak.

Birinci olan ekip, Letonya’da düzenlenecek Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olan GEN-E 2026’ya katılma hakkı kazanacak.

Finalist ekipler, aynı zamanda uluslararası platformda projelerini tanıtma fırsatı elde edecek.