Little Caesars Pizza yeni dönemde Dinçerler Group’la büyüyecek

Dinçerler Group, Little Caesars Pizza ile Türkiye’de yeni bir sayfa açıyor. Rekabet Kurumu’nun onayının ardından anlaşma, ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde atılan imzalarla resmen tamamlandı. Bu adımla Dinçerler Group, yeme-içme portföyünü hızlı servis restoran kategorisine taşırken, Little Caesars Pizza’nın Türkiye’deki yaklaşık 30 yıllık birikiminden güç alıyor.

Dinçerler Group, yeni dönemde Little Caesars Pizza’nın global standartlarını Türkiye operasyonunun her noktasında daha güçlü ve tutarlı biçimde hayata geçirmeye odaklanacak. Dinçerler, yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatla sunarak Little Caesars’ın pizza sektöründeki fiyat-değer liderliğini pekiştirmeye öncelik verecek. Marka, kalite, hizmet ve değer odağını sürdürerek misafir deneyimini geliştirmeyi ve Türkiye genelinde sürdürülebilir büyüme sağlamayı hedefliyor. Dinçerler Group CEO’su Mehmet Dinçerler, “Little Caesars Pizza’nın yaklaşık 30 yıllık Türkiye hikâyesinde yeni dönemi üstlenmek bizim için önemli bir sorumluluk, aynı zamanda güçlü bir büyüme fırsatı” açıklamasını yaptı.

1959 yılında Detroit’te Mike ve Marian Ilitch tarafından bir aile restoranı olarak kurulan Little Caesars Pizza, bugün dünyanın en büyük üçüncü pizza zinciri konumunda bulunuyor. 65 yılı aşan geçmişinde kalite, değer ve kolaylığı misafir deneyiminin merkezine alan Little Caesars Pizza, ürün, restoran ve teknoloji alanındaki inovasyonlarıyla küresel ölçekte büyümeyi sürdürüyor.

“Little Caesars deneyimini her noktada güçlendireceğiz”

Little Caesars Pizza’nın Türkiye’deki münhasır temsilcilik anlaşması, Little Caesars Enterprises, INC. Global Perakende Başkanı ve CEO’su Paula Vissing ve Dinçerler Group CEO’su Mehmet Dinçerler’in katıldığı Detroit’teki şirket merkezinde düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Dinçerler Group CEO’su Dinçerler, “Gloria Jean’s Coffees ve Magnolia Bakery ile global markaları Türkiye’de ölçeklendirme konusunda güçlü bir deneyim kazandık. Mağazacılıktan üretime, tedarikten insan kaynağına kadar oluşturduğumuz operasyonel altyapıyı şimdi pizza kategorisine taşıyoruz. Önceliğimiz Little Caesars Pizza’nın global standartlarını Türkiye’de her noktada aynı güç ve tutarlılıkla yaşatmak. Ürün kalitesinden hizmet hızına, restoran deneyiminden dijital kanallara kadar misafirlerimizin markayla temas ettiği her alanda Little Caesars Pizza deneyimini güçlendirmeyi ve markaya yeni bir büyüme ivmesi kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Dinçerler Group’un uluslararası yeme-içme markalarıyla yolculuğu 2012 yılında Gloria Jean’s Coffees’in Türkiye haklarını devralmasıyla başladı. Grup, markayı 50’den fazla şehirde 240 şubeye ulaştırarak Türkiye’yi Gloria Jean’s Coffees’in küresel ağındaki en büyük pazar haline getirdi. 2022 yılında ise New York’un ikonik markalarından Magnolia Bakery’yi Türkiye’ye getiren Dinçerler Group, markanın Avrupa’daki ilk mağazasını açtı.

Grup, uluslararası markalarla kazandığı deneyimi Berlin’de hayata geçirdiği kahve zinciri SuperCoff ve perakende kahve markası BlueBean gibi markalarla genişletti. Bu operasyonel birikim, Little Caesars Pizza’nın Türkiye’deki yeni döneminin de temelini oluşturacak.

“Türkiye’deki güçlü marka mirasını yeni ivmeyle ileri taşıyacağız”

Little Caesars Pizza’nın Uluslararası Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Carlos Vidal ise Türkiye’nin markanın uzun süredir faaliyet gösterdiği önemli pazarlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye, 1996’dan bu yana Little Caesars Pizza’nın uluslararası hikâyesinin bir parçası. Burada güçlü bir marka bilinirliğine ve önemli bir büyüme potansiyeline sahibiz. Little Caesars Pizza’yı dünyada tanımlayan kalite, değer ve kolaylık yaklaşımını Türkiye’de her misafirimize tutarlı biçimde sunmak istiyoruz. Dinçerler Group’un güçlü yerel pazar bilgisi, etkili operasyonel yetkinliği ve uzun vadeli büyüme yaklaşımının bu hedefimiz için güçlü bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz. Birlikte, Little Caesars Pizza’nın Türkiye’deki marka deneyimini güçlendirecek ve büyüme yolculuğuna yeni ivme kazandıracağız.”