Livzym Biyoteknoloji, 11 milyon dolar yatırımla değerlemesini 60 milyon dolara yükseltti

Bugün dünyanın sürdürülebilirliği kapsamında gıda ve tarımın geleceği kritik önem taşıyor. Buna bağlı olarak önümüzdeki yıllarda olumlu anlamda yıkıcı teknolojilerin gelişmesiyle, dünyada büyük bir dönüşüm yaşanacağı öngörülüyor. Yapay zekâ ve Mühendislikle birlikte bu dönüşümü sağlayacak kritik alanlardan birisi ise Biyoteknoloji. Ülkemize biyoteknoloji alanında global ölçekte güçlü bir platform kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren Livzym Biyoteknoloji de sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda, stratejik adımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeni yatırımla değerlemesini 60 milyon dolara yükseltti

Biyoteknolojik yöntemlerle enzim, alternatif proteinler ve postbiyotik alanlarında, 4 farklı disiplini bünyesinde barındıran, dünyadaki nadir şirketlerden birisi olarak konumlanan Livzym Biyoteknoloji, gerçekleştirdiği yeni yatırım turuyla 11 milyon dolar yatırım aldı. Biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden birisi olan Lallemand’ın stratejik yatırım ortağı olduğu ve Evyap Holding, Türk Telekom Ventures ve Startupİst Ventures’in katıldığı yatırım, Livzym’in enzimlerin yanında alternatif protein, hassas fermantasyon ve postbiyotik üretim kapasitesinin arttırılması için kullanılacak. Ayrıca Lallemand, Livzym’in ürettiği enzimlerin dünya çapında satışını da gerçekleştirecek. Yeni yatırımla birlikte şirketin değerlemesi ise 60 milyon dolara ulaştı.

“Ülkemizi global ölçekte bir üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz”

Livzym Biyoteknoloji Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Serdar Uysal, konuyla ilgili şunları söyledi: “Onlarca sektörde teknolojik ara girdi olarak kullanılan ve kimyasallara alternatif çevreci bir çözüm olan enzimi, yerli olarak üreten ilk ve tek biyoteknoloji şirketiyiz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve diğer ilgili kamu kurumlarımızın endüstriyel biyoteknolojiye verdikleri kıymetli desteklerin katkısıyla, biyoteknolojide ülkemizi global ölçekte bir üretim üssü haline getirmek amacıyla faaliyet gösteriyoruz. Küresel dağıtım ağıyla biyoteknoloji alanının en önemli oyuncularından olan Lallemand’ın liderliğinde, Evyap Holding, Türk Telekom Ventures ve Startupİst Ventures’in katılımıyla aldığımız yeni yatırımı enzim, alternatif protein teknolojileri ve hassas fermantasyon kapasitemizi arttırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Lallemand’ın ülkemize ve LIVZYM’e duyduğu güvenin stratejik bir işbirliğine dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz.”