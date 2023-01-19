LKS, ahşap yapı kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor

Yapısal ahşap şirketi LSK, yapılarda ahşabın kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. LSK Yapısal Ahşap Yönetim Kurulu Başkanı Recep Yağcızeybek, “İnşaat sektörünün çevreye verdiği zarar, yapı malzemelerinde ahşabın tercih edilmesinin önünü açtı. Ahşap sürdürülebilir bir inşaat malzemesi olarak yoğun talep görürken, aynı zamanda sağladığı diğer faydalarla da öne çıkmaya başladı. Bunların başında malzemenin nakliyesinin ucuz, montajının kolay ve ekonomik olması yer alırken, sıralamayı ısı yalıtımı özelliği ve asitlere karşı dayanıklılığı takip ediyor. Finlandiya, Polonya, İsveç, İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere ahşabın kullanımı birçok coğrafyada gün geçtikçe artıyor. Biz de bu uygulamayı ülkemizde yaygınlaştırmak için çabalıyoruz. Bu sayede iklim krizinin ülkemizdeki etkisini azaltmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Farklı ülkelere ahşap ihraç ediyor

Faaliyetlerine 2013’te Rusya’da kurdukları fabrikayla başladıklarını söyleyen Yağcızeybek, faaliyete ilkin sarıçam ormanlarının kiralanması ve hasat edilmesiyle başladıklarını, çalışmalarına son teknolojiye sahip ahşap fabrikalarında devam ettiklerini aktardı. Yağcızeybek, “Bugün optik okuyucular yardımı ile sınıflarına ayrılan ürünlerimizi silinmiş, fırınlanmış ve pürüzsüz yüzeyleri ile hazır vaziyette farklı ülkelere ihraç ediyoruz. Portföyümüzde yer alan tüm ürünlerimizin üretiminden nakliyesine kadar tüm iş süreçlerimizdeki faaliyetlerimizi çevreye duyarlı sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için çalışmalarımızı sürekli olarak iyileştiriyoruz.” dedi.

Türkiye’de bin 500’ü aşkın ahşap ustasıyla çalışıyor

Yalnızca ahşap malzeme satışı değil, yapı inşasıyla ilgili birçok alanda hizmet verdiklerine dikkat çeken Yağcızeybek, “Halihazırdaki ürün yelpazemizde ahşap boyasından parkeye, iç ve dış mekan lambrilerinden zemin kaplama malzemesine kadar birçok çeşit bulunuyor. Ürünlerimizi farklı ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin de dört bir yanına ulaştırıyoruz ve aynı gün gönderim yapıyoruz. Yalnızca sıfırdan bir yapı inşası değil, ikamet ettiği evi ahşapla kaplamak isteyenlere de hizmet veriyoruz. Türkiye çapında bin 500’ün üzerinde LSK sertifikalı ahşap ustasıyla iletişim kurmalarına olanak tanıyoruz.” şeklinde konuştu.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.