Lockheed Martin, 2026’da güçlü finansal performans bekliyor

ABD merkezli savunma ve havacılık şirketi Lockheed Martin, 2026 yılına ilişkin finansal öngörülerinde iyimser bir tablo çizdi. Şirket, artan küresel güvenlik riskleri ve savunma harcamalarındaki yükselişin sipariş akışını desteklediğini vurguladı. Bu görünüm doğrultusunda Lockheed Martin, hem gelir hem de kârlılık tarafında beklentilerin üzerinde bir performans öngördüğünü açıkladı.

Jeopolitik riskler savunma sistemlerine talebi artırıyor

Şirketin değerlendirmesinde, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere süregelen jeopolitik belirsizliklerin savunma sistemlerine olan talebi artırdığına dikkat çekildi. Özellikle hava savunma sistemleri, savaş uçakları ve askeri helikopterlere yönelik siparişlerin önümüzdeki dönemde güçlü kalması bekleniyor.

Lockheed Martin, F-35 savaş uçakları ve Patriot PAC-3 hava savunma füzeleri gibi kritik ürünlerde üretim kapasitesini artırmaya odaklanmış durumda. Şirketin, Patriot füze üretimini önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde yükseltmeyi hedefleyen uzun vadeli anlaşmalar yaptığı belirtildi. Bu adımların, gelir görünümünü destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

2026 yılı için yapılan projeksiyonlarda, şirketin gelirlerinin 77,5 milyar dolar ile 80 milyar dolar aralığında gerçekleşmesi beklenirken, hisse başına karın da piyasa beklentilerinin üzerinde seyredeceği öngörüldü. Yönetim, güçlü sipariş portföyünün ve devam eden teslimatların bu performansta belirleyici olacağını vurguladı.

Lockheed Martin’in açıklamaları, savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerin, artan küresel risk ortamında önümüzdeki yıllarda da talep açısından avantajlı konumlarını koruyacağına işaret ediyor.