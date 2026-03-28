Lockheed Martin, 5 milyar dolarlık füze hamlesine hazırlanıyor

Küresel savunma teknolojilerinin lider oyuncusu Lockheed Martin, ABD Savaş Bakanlığı ile imzaladığı yeni çerçeve anlaşmasıyla stratejik mühimmat üretiminde vites yükseltti. Geçtiğimiz yıl imzalanan 4,94 milyar dolarlık dev sözleşmenin üzerine inşa edilen bu yeni mutabakat, ordu envanterinin en kritik unsurlarından biri olan hassas vuruş füzelerinin üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Şirket, bu devasa üretim hattı için ileri teknoloji takım tezgahları ve tesis modernizasyonuna milyarlarca dolarlık ek yatırım yapacağını resmen tescilledi.

Operasyonel tecrübe ve muharebe sahasındaki performans

Bu üretim hamlesinin zamanlaması bir tesadüf değil. ABD Merkez Komutanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda teyit ettiği üzere bu füzeler Epic Fury harekatı kapsamında ilk kez gerçek muharebe koşullarında kullanıldı. Eski nesil füzelerin halefi olarak tasarlanan sistem, 400 kilometreyi aşan menzili ve gelişmiş vuruş hassasiyetiyle operasyonel rüştünü ispatladı. Şirket yönetimi bu yeni kapasite artışının sadece bir yanıt değil, artan operasyonel talebi karşılamak adına atılmış proaktif bir savunma adımı olduğunu vurguluyor.

Yedi yıllık stratejik vade ve endüstriyel mobilizasyon

Yeni anlaşma sadece bugünkü üretim hatlarını değil, Kongre onayına bağlı olarak yedi yıla kadar uzatılabilecek çok yıllı bir tedarik zinciri vizyonunu da kapsıyor. Şirket bünyesindeki yüzlerce uzman çalışanın doğrudan desteklediği bu program, geniş üretim alanıyla mühimmat stoklarını savaş konjonktürüne uygun seviyelere çekmeyi hedefliyor. Lockheed Martin’in bu hamlesi, savunma sektöründe platform bazlı üretimden yüksek hacimli ve sürdürülebilir mühimmat üretimine geçişin en somut örneği niteliği taşıyor.