Lockheed Martin, Anthropic’in yapay zekasını sistemlerinden çıkarıyor

ABD savunma sanayinde yapay zekâ kullanımını doğrudan etkileyen kritik bir karar alındı. Başkan Donald Trump’ın federal kurumlarda Anthropic’in yapay zeka araçlarını yasaklamasının ardından Pentagon, yüklenicilere bu sistemleri altı ay içinde projelerden çıkarmaları talimatını verdi.

ABD savunma stratejisinde yeni dönem

Lockheed Martin, bu karar doğrultusunda Anthropic’in Claude adlı yapay zekâ araçlarını tedarik zincirlerinden ve operasyonel süreçlerinden temizlemeye başladı. Yasak, Trump yönetimi ile Anthropic arasında haftalar süren anlaşmazlıkların ardından geldi. Tartışmanın merkezinde, Anthropic’in güvenlik kısıtlamaları ve yapay zeka araçlarının askeri kullanımındaki sınırlar yer alıyordu.

Karar, ABD savunma sanayinde yalnızca Anthropic için değil, tüm teknoloji ekosistemi için önemli sonuçlar doğuruyor. Anthropic, pazar kaybı riskiyle karşı karşıya kalırken; rakip yapay zekâ sağlayıcılar için yeni fırsat kapıları aralanıyor. Savunma yüklenicileri açısından ise bu adım, trilyon dolarlık Pentagon bütçesinden pay alabilmek adına kritik bir uyum süreci anlamına geliyor.

Trump yönetiminin bu hamlesi, teknoloji politikalarında güvenlik önceliğini öne çıkarırken, savunma sanayinde yapay zeka kullanımının geleceğini de yeniden şekillendiriyor.