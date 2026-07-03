Lockheed Martin, Ultra Maritime'ı satın alma yarışında öne geçti

Deniz GÜLDAĞ

Konuya yakın kaynaklara göre Lockheed Martin, özel sermaye şirketi Advent International'ın sahibi olduğu Cobham Ultra bünyesindeki Ultra Maritime'ın satın alma yarışında ABD ve Avrupa'dan gelen diğer rakip tekliflerin önüne geçti. Denizaltı savunma teknolojilerinde uzmanlaşan şirket için görüşmeler sürerken, taraflar arasında henüz nihai bir anlaşma imzalanmadığı ve süreçte değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

Aynı kaynaklar, Lockheed Martin ile Ultra Maritime arasındaki müzakerelerin devam ettiğini, ancak anlaşmanın gelecek haftanın başlarında resmen açıklanabileceğini ifade etti. Bununla birlikte, rekabetçi ihale süreci kapsamında başka taliplerin de şirketle ilgilenmeye devam ettiği kaydedildi.

Ultra Maritime, torpidoları ve denizaltıları tespit etmek için kullanılan sonar şamandıraları başta olmak üzere su altı savunma sistemleri geliştiriyor ve üretiyor. Şirketin teknolojileri hem ABD Donanması hem de Birleşik Krallık Kraliyet Donanması tarafından kullanılıyor.

Lockheed Martin ve Advent International, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Lockheed Martin'in hisseleri son bir yılda yüzde 18 değer kazanırken, şirketin piyasa değeri perşembe günü kapanış itibarıyla 125,8 milyar dolara ulaştı.