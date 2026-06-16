LOFT/Aydın Süha: Türkiye’nin Dünya Kupası özlemini tasarımlarımıza taşıdık



Eroğlu Holding bünyesindeki LOFT, 2026 Dünya Kupası’na özel hazırladığı 10 renk seçeneği ve 4 farklı tişört tasarımından oluşan koleksiyonunu tanıttı. Türkiye’nin futbol sevgisi ve milli birlik duygusundan ilham alan koleksiyon, futbol heyecanını günlük stile taşıyor.

“Turnuva boyunca yaşayacağımız heyecanı yansıtmak istedik”

LOFT Genel Müdürü Aydın Süha koleksiyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya Kupası'nın, bu yazın en heyecan verici gündemlerinden biri olacağına inanıyoruz. Milli Takımımızın 24 yıllık aranın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alacak olması ise bu heyecanı bizim için çok daha özel kılıyor. Milyonlarca futbolsever gibi biz de takımımızın mücadelesini büyük bir gurur ve heyecanla takip edeceğiz” dedi.

Dünya Kupası’nın yalnızca bir futbol organizasyonu değil; insanları ortak bir duygu etrafında buluşturan, birlik ve beraberlik hissini güçlendiren küresel bir şölen olduğunu dile getiren Süha sözlerine şöyle devam etti: “Biz de bu duygudan yola çıkarak hazırladığımız özel koleksiyonda, Türkiye'nin Dünya Kupası özlemini, milli takımımıza olan inancımızı ve turnuva boyunca hep birlikte yaşayacağımız heyecanı yansıtmak istedik. Kırmızı-beyaz renklerin öne çıktığı tasarımlarımızla futbol tutkusunu günlük stile taşırken, taraftarların bu coşkuya kendi tarzlarıyla ortak olmalarını hedefledik.”