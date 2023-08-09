Logo Yazılım, satış gelirini yüzde 61 artırdı

Logo Yazılım, 2023 yılına ilişkin ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Logo Yazılım, 2023’ün ilk altı aylık döneminde satış gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 61 artırarak 1 milyar 24 milyon TL’ye yükseltti. Satış gelirleri ABD doları bazında yüzde 21 arttı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 316 milyon TL’ye ulaşan Logo Yazılım’ın net kârı ise yüzde 38 artışla 330 milyon TL olarak gerçekleşti. Logo Yazılım’ın hisse başına kazancı ise önceki yıla göre yüzde 33 artarak 5,3 TL oldu.

Sürdürülebilir büyüme ve kârlılığa odaklanan Logo Yazılım, Türkiye operasyonlarında yeni müşteri kazanımı ve mevcut müşterilerin harcamalarındaki artışla satış gelirlerini yüzde 64 artışla 703 milyon TL’ye taşıdı. Satış gelirleri ABD doları bazında yüzde 24 arttı. Türkiye’de bulut çözümler yüzde 116’lık gelir artışı kaydetti ve Türkiye gelirlerindeki payı yüzde 37’e çıktı. Logo Yazılım’ın kurumsal iş yazılımları ve e-Devlet çözümlerinde yeni müşteri kazanımı 5 bin seviyelerinde gerçekleşti.

eLogo, Türkiye’de kesilen toplam e-Fatura sayısının yüzde 30’unu yönetiyor. Aktif müşteri sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 147 bine ulaştı. Mikro KOBİ’lerin dijitalleşmesini sağlayan bulut çözümü Logo İşbaşı’nın ise kullanıcı sayısı ise 46 bin olarak gerçekleşti.

İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su M. Buğra Koyuncu, şunları kaydetti: “Makro düzeyde yaşanan belirsizliklere rağmen Logo sürdürülebilir büyüme ve kârlılığa odaklandı. Türkiye operasyonlarımızda güçlü gelir büyümesi kaydettik ve sürdürülebilir kârlılığımızı koruduk. Bulut gelirlerimizi artırırken, müşteri tabanımızı genişletmeye devam ettik. Servisleşme stratejimiz çerçevesinde uçtan uca hizmet veren bir bulut teknoloji şirketi olmak için Ar-Ge yatırımları odağımız devam ediyor. Bulut çözümlerimizde yaşadığımız yüksek gelir artışını bu stratejimizin olumlu bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Binden fazla iş ortağımızdan oluşan Türkiye'nin en yaygın iş yazılımları ağıyla, mikro ölçekten kurumsal büyük yapılara kadar tüm ihtiyaçları karşılayan bir ekosisteme sahibiz. Bu sayede mevcut müşterilerimizin memnuniyetini artırırken, yeni müşteri kazanımlarımızla da sürdürülebilir büyümeyi sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde bulut teknolojilerle sunduğumuz yenilikçi servislerimizle birlikte ekonominin dijitalleşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”