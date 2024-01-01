Lojistik devi, Kızıldeniz geçişlerini durdurdu

Maersk, gemilerinden birine Husilerce saldırı düzenlenmesi sonrası Kızıldeniz'den geçişlerini durdurdu.

Şirket, güvenlik durumunu değerlendirmek üzere tüm Kızıldeniz transit geçişlerini 48 saatliğine askıya aldı.

ABD Donanması Maersk Hangzhou'dan gelen yardım çağrısına yanıt verirken kendilerine ateş açıldığını ve bunun sonucunda üç Husi teknesinin battığını ve mürettebatlarının öldüğünü açıkladı.

Son saldırı, Washington'un denizcilik şirketlerine küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin geçtiği Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz'den geçmenin güvenli olduğuna dair güvence verme çabalarını olumsuz etkiledi.

Yemen merkezli Husi isyancılar, İsrail'i Gazze'de ateşkese zorlamak için tasarlanan saldırıları durdurma konusunda hiçbir işaret göstermezken, ABD seyrüsefer güvenliğini sağlamak için operasyon başlatmıştı.