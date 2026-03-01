Lokman Group 2026 hedefini açıkladı: 11 milyar lira ciro

Antalya merkezli Lokman Group, teknoloji, sağlık ve ilaç odaklı büyüme stratejisiyle sekiz şirketi bünyesinde barındırıyor. Grubun amiral gemisi olan Lokman Ecza Deposu, Türkiye genelinde çevrim içi satış modeliyle faaliyet gösteriyor. İlaç, sağlık, teknoloji, tarım ve sağlık turizmi alanlarında faaliyet gösteren grup, İngiltere ve Almanya’daki şirketleriyle sağlık turizmi hizmeti sunarken, Kuzey Kıbrıs’taki ecza deposuyla tedarik zincirinde önemli rol oynuyor.

250’den fazla kişiye istihdam sağlayan Lokman Group, 2025’te yüzde 50’nin üzerinde büyüyerek 8 milyar lira ciro ve 8 milyon dolar ihracata ulaştı. Grup, 2026’da yeni yatırımlarla büyümeyi sürdürerek 11 milyar lira ciro hedefliyor.

"2026 bizim için büyüme ve dönüşüm yılı olacak"

Grubun büyüme vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Lokman Group Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda etkinliğimizi ve erişim gücümüzü artırmayı; hizmet kalitemizi, iş ortaklıklarımızı ve topluma katkı sağlayan projelerimizi daha geniş bir ölçeğe taşımayı hedefliyoruz. 2026 yılını operasyonel etkinliğimizin artacağı bir yıl olarak planladık” dedi.

Öz, “Yeni nesil ecza depoculuğu modelimizi yaygınlaştırmayı, sağlık turizmindeki uzmanlığımızı derinleştirmeyi ve teknoloji odaklı hizmetlerimizi küresel ölçekte büyütmeyi amaçlıyoruz. İş yapış biçimimizin temelinde şu var: olaylara geniş açıdan bakmak, yenilikçi çözümler üretmek ve bulunduğumuz sektörlerde çıtayı yukarı taşımak. Bu yaklaşım her daim karar alma süreçlerimize, yatırım politikalarımıza ve marka duruşumuza yansıyor” diye konuştu. Lokman Group olarak, 30 yıla yaklaşan birikimlerini yeni teknolojilere ve yeni iş modellerine taşıdıklarını belirten Öz, “Dinamizm, hızlı adaptasyon, teknoloji yatırımı ve yenilikçilik açısından; değişimi okuma ve buna göre pozisyon alma konusunda çok daha çevik, hızlı ve cesur adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.