Londra merkezli ICA Group, Türkiye pazarına girdi

Türkiye'de, Yapı (Yapı Fuarı - Turkeybuild Istanbul), turizm (EMITT), kozmetik (BeautyEurasia), gıda (WorldFood Istanbul), raylı sistemler ve lojistik (Eurasia Rail) gibi uluslararası fuarlar düzenleyen Hyve Group, faaliyetlerini ICA Group'a devretti.

Genel merkezi Londra'da bulunan ICA Group, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Çin'deki temsilcilikleriyle Polonya, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da 50'yi aşkın fuar, sergi ve konferans düzenliyor. Devralma ile ICA Group Türkiye pazarına girerken, devir anlaşması kapsamında Türkiye'deki fuarlar, bundan böyle ICA Group’un bünyesinde yer alacak.

“Portföyümüzün yüzde 25'ini oluşturuyor”

Hyve Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi hayranlıkla takip ettiğini ifade eden ICA Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski ITE Group Direktörü Edward Strachan, “ICA Group olarak Hyve Group ile yaptığımız anlaşma sonucunda Türkiye pazarına girdiğimiz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Şu an Türkiye, Orta Asya coğrafyasının merkezi haline gelerek portföyümüzün yüzde 25'ini oluşturuyor. Ayrıca Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu'daki gelişimimiz açısından da stratejik önemi bulunuyor.” diye konuştu.

“2022 mali yılını, 30 milyon TL’den fazla kâr ile kapattık”

Türkiye'deki fuar sektöründe faaliyetlerini güçlendirerek devam edeceklerini belirten ICA Group Türkiye Direktörü Kemal Ülgen, “Gerçekleştireceğimiz sektör lideri fuarlarımız sayesinde Türkiye’nin Avrasya'ya ve tüm dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğiz. Çeşitli ülkelerden fuarlarımıza ilgi gösteren katılımcı ve ziyaretçi sayısında yeni bir rekor kırıldı. 2022 mali yılını, 30 milyon TL’den fazla kâr ile kapattık. Bu yıl 2 bini aşkın katılımcıya ve yaklaşık 150 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapmanın yanı sıra toplam 2,5 milyar euro değerinde iş hacminin gerçekleşmesine olanak sağladık. Hedefimiz, fuarlarımızda gerçekleşen iş ortaklıkları ve ihracat fırsatları ile Türkiye'nin potansiyelini daha da artırmak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmaktır.” şeklinde konuştu.