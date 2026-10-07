Londra’da Türk alıcıların tercihi değişiyor: Southbank öne çıkıyor

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Ödüllü İngiliz iç mimarlık stüdyosu Albion Nord tarafından tasarlanan penthouse, Southbank Place’in yaklaşık 1 milyar sterlinlik projesinin bir parçası olarak konumlanıyor. Proje, Qatari Diar ile CWG ortak girişimi Braeburn Estates tarafından hayata geçirildi.

SEVEN’ın 12’nci ve 13’üncü katlarında bulunan konuta her iki kattan da erişilebiliyor. İki katı birbirine bağlayan spiral merdiven, dairenin ana mimari unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Türk alıcıların ilgisi artıyor

SEVEN’ın bulunduğu bölge, Londra’da Türk alıcıların son dönemde ilgi gösterdiği Southbank, Nine Elms ve King’s Cross gibi dönüşüm odaklı bölgeler arasında yer alıyor.

Savills verilerine göre Türk alıcılar, 2025 yılında şirketin uluslararası ekipleri aracılığıyla Londra’da gerçekleştirilen tüm yeni konut satışlarının yüzde 19,5’ini oluşturdu. Bu oran, 2024 yılına kıyasla artış gösterirken Türkiye’yi Londra konut piyasasındaki aktif uluslararası pazarlardan biri konumuna taşıdı.

JLL Residential Türkiye Pazarından Sorumlu Yasemin Öztürk, Londra’da Türk sermayesinin yöneldiği bölgelerde değişim yaşandığını belirterek, geleneksel servet sahiplerinin Knightsbridge ve Mayfair gibi bölgeleri tercih etmeye devam ettiğini, Türk alıcıların ise Southbank, Nine Elms ve King’s Cross gibi kentsel dönüşüm odaklı bölgelere yöneldiğini söyledi.

Öztürk, bu bölgelerin gelişim potansiyeli, sunduğu olanaklar ve metrekare başına daha avantajlı değer nedeniyle Türk alıcıların ilgisini çektiğini ifade etti.

İç tasarımda doğal malzemeler kullanıldı

New York penthouse’larının yalın tasarım anlayışından ilham alan konutun iç mekânında açık traverten ve beton yüzeyler, koyu renk ahşaplar ve sıcak tonlardaki cilalı sıva yüzeyler kullanıldı. Tiftik ve kuzu yünü gibi toprak tonlarındaki kumaşlar da tasarımın öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

Albion Nord, SEVEN’ın genel mimari çizgisindeki yumuşak kıvrımları ve siluetleri penthouse’un iç mekânına taşıdı. Tavandan zemine uzanan pencereler ise konuta 360 derecelik Londra manzarası sağlıyor.

Penthouse’taki mobilyaların önemli bir bölümü mekâna özel olarak tasarlandı. Londra ve Birleşik Krallık merkezli zanaatkârlar tarafından geleneksel tekniklerle üretilen parçalar arasında Carricks imzalı, elde üflenmiş özel cam sarkıt, Stride & Co tarafından el işçiliğiyle hazırlanan çalışma masası ve Albion Nord tarafından tasarlanan yemek masası bulunuyor.

İç mekânda kullanılan bazı tasarım unsurları, geçmişte binanın bulunduğu alanda düzenlenen 1951 Britanya Festivali’ne de gönderme yapıyor.

Sanat eserleriyle desteklenen iç mekân

Penthouse’ta Anne Griffiths, Philip Maltman, Karl Blossfeldt, Ines Fernandes de Crodova ve Danielle Creenaune gibi sanatçıların eserlerine yer veriliyor. Alexsandr Babarikin’in şehir fotoğrafları da konutun farklı bölümlerinde sergileniyor.

Albion Nord Direktörü Ben Johnson, tasarım sürecinde Southbank’in karakterini yansıtmayı amaçladıklarını belirterek, farklı malzemelerin, antika parçaların, özel üretim mobilyaların ve aydınlatmaların birlikte kullanıldığını ifade etti.

Thames ve Londra silüeti manzarası

Alt kattaki merkez galeriden geçilerek açık planlı yaşam alanına ulaşılıyor. Bu bölümde ana salon ve yemek alanının yanı sıra cilalı mermer tezgâhlı, kahvaltı barlı ve Miele ankastre cihazlarla donatılmış mutfak bulunuyor.

Tavandan zemine uzanan üç katmanlı cam pencerelerden Battersea, Canary Wharf, Parlamento Binası, London Eye ve Thames Nehri görülebiliyor. Binanın yan cephesindeki özel çalışma odası ise City of London ve The Shard yönüne bakıyor.

Geniş teras, yaşam alanının çevresinde konumlanırken iç mekân ile dışarıdaki şehir manzarası arasında bağlantı oluşturuyor.

Dört yatak odası bulunuyor

Alt katta ayrıca özel balkonlu bir misafir süiti, çamaşır ve yardımcı hizmet odası ile misafir tuvaleti yer alıyor. Üst katta ise ana yatak odası süiti ve iki misafir yatak odası süiti bulunuyor.

Ana yatak odası süitinde özel tasarım küvet, ayrı duş ve tuvalet, çift lavabo ile iki geniş giyinme odasının bulunduğu bir banyo yer alıyor. Banyonun öne çıkan detayları arasında yivli taş duvar bulunuyor.

Dört yatak odasının tamamında duvardan duvara uzanan özel tasarım yatak başlıkları kullanılırken, odaların her biri farklı renk paletleri ve dekorasyon unsurlarıyla ayrıştırıldı.

Qatari Diar Satış Direktörü Miles Wood, SEVEN’daki penthouse’un konumu, manzarası ve iç tasarımıyla Londra’daki diğer seçkin konutlardan ayrıldığını belirtti.

CWG Konut Satışları Direktörü Melanie Conway ise SEVEN’ın Southbank Place'te satışa sunulan son bina olduğunu ve penthouse’un kültür ve sanat kurumlarına yakınlığıyla öne çıktığını söyledi.

Sakinlere özel sağlık kulübü

SEVEN sakinleri, binanın lobisinden Southbank Place’in bodrum katındaki sağlık kulübüne doğrudan asansörle ulaşabiliyor. Educated Body tarafından işletilen tesiste 25 metrelik yüzme havuzu, buhar odası, sauna, spor salonu, dinlenme alanları, bakım odaları ile saç ve güzellik stüdyosu bulunuyor.

Yaklaşık 21 dönümlük bir alana yayılan Southbank Place, Shell Tower’ın çevresinde konumlanıyor. Proje, Royal Festival Hall, Southbank Centre, National Theatre ve The Old Vic gibi Londra’nın önemli kültür ve sanat merkezlerine yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Southbank Place ayrıca Waterloo Tren İstasyonu ile Jubilee, Northern ve Bakerloo hatlarının hizmet verdiği metro istasyonuna doğrudan erişim imkânı sunuyor. Proje, Londra’nın merkezi simge yapıları, alışveriş bölgeleri ve kültür merkezlerine de yürüme mesafesinde bulunuyor.