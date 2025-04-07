Londra’da yatırıma hazırlanan Armonika Tekstil, globalde büyümeye odaklandı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Günlük 3 bin adetlik üretim kapasitesinin yanı sıra e-ticaret platformlarındaki satış hacmiyle kadın giyim sektöründe büyümesini sürdüren Armonika Tekstil, Trendyol’da en çok satış yapan ilk 3 firma arasında yer alıyor. İmişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 7 bin metrekarelik üretim alanında 250 kişiye istihdam sağlayan firma, portföyündeki bin 500 kalem ürünle hizmet veriyor. Kendi geliştirdiği yazılım ve entegrasyon sistemleriyle e-ticarette güçlü bir altyapı kuran Armonika Tekstil, lojistikten dijital pazarlamaya kadar uçtan uca hizmet sunan bir ekosistem oluşturuyor.

23 ülkeye ihracat yapıyor

Hem Türkiye’deki yatırımlarını büyütmeye hem de yurt dışındaki operasyonlarını genişletmeye odaklanarak sektördeki konumlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Armonika Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Hiçyılmaz, “2003 yılında şahıs firması olarak kurulan ve 2018’de anonim şirket statüsü kazanan firmamız, kadın giyim sektöründe e-ticaretin önde gelen markalarından biri haline geldi. Trendyol’da en çok satış yapan ilk üç firma arasında yer alıyoruz. Ayrıca 23 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Yurtdışındaki operasyonlarına hız vererek ihracat oranlarını artırmak amacıyla yatırıma odaklandıklarının altını çizen Hiçyılmaz, ““İngiltere pazarına açılmak için Londra’da bir depo kurma sürecindeyiz. Bu yatırım sadece Armonika Tekstil’in büyümesini desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Eskişehirli firmalar için de büyük bir fırsat sunacak. Amacımız, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerel üreticileri de bu yapı içerisine dahil ederek, ürünlerini İngiltere’ye taşıyıp satışını sağlamak. Konsorsiyum benzeri bir yapıyla hareket ederek farklı sektörlerden firmalara da bu ekosistemde yer açacağız” dedi.

Kendi yazılım şirketiyle tüm süreçleri tek çatı altında toplayacak

Mevcut üretim alanlarına ek olarak 2 bin metrekarelik yeni bir üretim tesisi kurdukları bilgisini paylaşan Hakan Hiçyılmaz, bu yatırımın hayata geçmesiyle birlikte günlük üretim kapasitelerinin yaklaşık 8 bin adete çıkarmayı planladıklarını vurguladı. Yalnızca üretim ve satış yapmakla kalmadıklarını, aynı zamanda firmalara e-ticaret çözümleri de sunduklarını dile getiren Hiçyılmaz, “ Özel yazılım ekibimiz tarafından geliştirilen depo ve entegrasyon sistemleri sayesinde müşterilerimiz, web sitesi kurulumundan dijital pazarlamaya kadar geniş bir yelpazede hizmet alabiliyor. Türkiye’de tam entegre bir e-ticaret altyapısı sunan firma sayısı çok az. Biz bu açığı kapatmak için kendi yazılım şirketimizi kuruyoruz. Uyumsoft’un Eskişehir çözüm ortağı olarak firmalara baştan sona tüm süreçlerde destek sağlayacağız. Kendi deposu olmayanlar için stok yönetimi ve lojistik desteği de vererek, onları tek bir çatı altında çözüme ulaştıracağız” açıklamasında bulundu.

Afrika'ya rağmen Türkiye verimlilik anlamında hala bir adım önde

Tekstil sektöründe son iki yılın zorlu geçtiğini belirten Hakan Hiçyılmaz, gelecek için umutlu olduklarına vurgu yaparak, “2025’in ikinci çeyreğinden itibaren sektörün toparlanmasını bekliyoruz, ancak esas büyümenin 2026’da yaşanacağını düşünüyoruz. Son dönemde sektördeki üreticilerin Afrika pazarına yönelmesine rağmen Türkiye’nin yatırımın karşılığını almak ve verimlilik anlamında hala bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Afrika ve Asya ülkelerine kıyasla lojistik avantajımız da daha güçlü. Bu nedenle yatırımlarımızı yurt dışında genişletirken, üretimimizi Türkiye’de büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.