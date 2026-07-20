Londra'dan Bodrum'a: Dünyaca ünlü Coya ilk kez Türkiye'de

Çağdaş Latin Amerika mutfağını, imza kokteylleri ve müzikle bir araya getiren COYA, dünyanın önde gelen yaşam stili destinasyonlarından biri haline geldi.

Türkiye’deki misafirler, Fenix Bodrum’un Yapı Kredi Crystal ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında düzenlenecek iki haftalık sınırlı süreli deneyim boyunca markanın enerjisini ve dünya çapında tanınan atmosferini ilk kez keşfetme fırsatı bulacak.

Londra’da doğan ve bugün Dubai, Abu Dhabi, Monako, Marbella, İbiza, Barselona, Doha ve Riyad gibi destinasyonlarda yer alan COYA; Peru’nun zengin mutfak geleneklerinden ve Latin Amerika’nın canlı ruhundan ilham alan, tüm duyulara hitap eden gastronomi deneyimleriyle uluslararası bir üne sahip.

Bir restorandan çok daha fazlasını sunan COYA; seçkin gastronomiyi, müziği, sanatı ve misafirperverliği kendine özgü bir yaşam stili deneyiminde buluşturuyor.

Peru köklerine sahip çağdaş Latin Amerika mutfağı

COYA deneyiminin merkezinde, Peru’nun zengin mutfak mirasından ilham alan; çağdaş teknikler ve mevsimin en seçkin malzemeleriyle hazırlanan bir menü yer alıyor. İmza ceviche ve tiraditolar; kömür ateşinde hazırlanan lezzetler, canlı paylaşım tabakları ve Latin Amerika mutfağının çeşitliliğini ve enerjisini yansıtan cesur aromalarla bir araya geliyor.

İmza kokteyller, müzik ve atmosfer

Kokteyller, COYA deneyiminin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Latin Amerika’nın lezzetlerinden ve malzemelerinden ilham alan ödüllü içecek programı, markanın imza kokteyllerini bir araya getiriyor.

Misafirleri ayrıca, gün batımından geceye uzanan özenle seçilmiş COYA MUSIC listeleri ve DJ performansları bekliyor. Markanın dünya çapında tanınan canlı atmosferini oluşturan bu unsurlar; sanat, tasarım ve seçkin misafirperverlikle birlikte COYA’nın kendine özgü dünyasını tanımlıyor.

Bodrum yazının en dikkat çekici deneyimlerinden biri

Fenix Bodrum’un Yapı Kredi Crystal ile gerçekleştirdiği iş birliği, COYA’nın Türkiye’deki ilk deneyimine katkı sağlıyor. Fenix Bodrum’un atmosferinde gerçekleşecek bu özel deneyim, dünyanın en tanınmış yaşam stili ve gastronomi markalarından birini ilk kez Türkiye’ye getiriyor.

Yalnızca on iki gün boyunca misafirler, COYA’nın dünyaca ünlü çağdaş Latin Amerika mutfağı lezzetlerini, imza kokteyllerini ve kendine özgü atmosferini keşfetme fırsatı bulacak. Yapı Kredi Crystal sahipleri ise bu özel menüyü yüzde 20 indirim ayrıcalığı ile deneyimleyebilecek.