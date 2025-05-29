Longevity çağında, evde akıllı fitness deneyimiyle hareketli bir hayat mümkün

50. yılını kutlayan Johnson Health Tech’in Genel Müdürü Yakup Çam: “Longevity için hareketli olmayı günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz. Uzun ve sağlıklı bir yaşam, günlük hayata kolayca entegre edilen hareketlerle başlar. Longevity, yani uzun ve sağlıklı bir yaşam hedefi günümüzde, bilimsel bir gerçeklik kadar kültürel bir istek. Biz Johnson Health Tech olarak bu hedefe hizmet eden, kullanıcı dostu teknolojiler geliştiriyoruz. Ev tipi çözümlerden profesyonel donanımlara uzanan ürün çeşitliliğimizle, Türkiye’de yaşam kalitesine önem veren kişilerin, uzun süreli sağlık yaşam hedeflerine ulaşmalarına katkı sunuyoruz. Sağlık artık yalnızca hastalıkların yokluğu değil; hareket, esneklik, denge, zindelik ve zihinsel iyilik haliyle bütüncül bir kavram. Evde, zaman kaybı yaşamadan, konforlu ve sürdürülebilir biçimde spor yapmak isteyen kişlerin de beklentilerini karşılayan bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ürünlerimiz uzun vadeli kullanım için tasarlanıyor, böylece sadece bugünün değil, yarının sağlığına da katkıda bulunuyoruz.” dedi.

Longevity bir hayal değil, alışkanlık meselesi

Sağlıklı yaş almak genetik kadar, günlük alışkanlıklarla da şekillenir. Düzenli, sürdürülebilir hareket; her yaşta daha aktif, daha dirençli ve daha özgür bir yaşamın kapısını açar. Johnson Health Tech, kişisel alanlara taşınabilen akıllı fitness çözümleriyle bu süreci kolaylaştırıyor.

Zaman kazan, sağlıklı yaşa

Spor yapmamak için üretilen şehir trafiği, üşengeçlik ya da zamansızlık gibi engeller artık geçerli değil. Evde, günün her saatine uyarlanabilir ekipmanlarla antrenman yapmak, kullanıcıya hem esneklik hem de devamlılık sağlıyor. Bu da longevity hedefi için en kritik unsur; istikrar.

Hafif hareketle gelen büyük etki

Günde sadece 20-30 dakikalık hafif ama sürekli egzersiz; kalp sağlığından metabolik dengeye, zihinsel performanstan bağışıklık sistemine kadar birçok alanda uzun ömürlü fayda sağlar. Johnson Health Tech çözümleri, bu alışkanlıkları desteklemek üzere sessiz motor yapısı, dijital adaptasyonu ve ergonomik tasarımlarıyla öne çıkıyor.