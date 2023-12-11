L’Oréal, Danimarka merkezli Lactobio'yu satın aldı

L’Oréal, yeni satın almalarla mikrobiyom alanındaki konumunu güçlendiriyor.

Şirket son olarak Kopenhag merkezli probiyotik ve mikrobiyom araştırma şirketi Lactobio'yu satın aldı.

Stratejik satın alma, grubun cilt yüzeyinde yaşayan mikroorganizmalar hakkındaki bilgisini derinleştirecek ve bu alandaki konumunu güçlendirecek. Bu satın alma aynı zamanda Lactobio'nun mikrobiyom uzmanlığı ve portföyü sayesinde yeni kozmetik çözümler geliştirmek için yeni bilimsel fırsatlar da sunacak.

Lactobio, kendi özgün mikrobiyom keşif platformunu ve en etkili ve güvenli türleri seçmek için bir tarama yöntemini geliştiren doktorlar Søren Kjærulff ve Charlotte Vedel tarafından 2017 yılında kuruldu.

Bu hassas probiyotikler, bir laktobasil bakteri biyobankasından oluşturulmuş olup canlı bakteri içeren dermal formülasyonların geliştirilmesinde kullanılacak. Bu ürünlerle cilde ve saça birçok fayda sağlamayı amaçlanıyor.

“Yeni nesil kozmetikler geliştirmeyi hedefliyoruz”

Satın almaya ilişkin açıklama yapan L’Oréal Grup Gelişmiş Araştırma Global Başkanı Anne Colonna, “L'Oréal'in güçlü bilimsel bilgisi ve teknolojik ilerlemeleri Lactobio'nun canlı organizmaları kullanan sınıfının en iyisi formülasyonlarıyla birleştiğinde, güzelliğe adanmış mikrobiyom araştırmamızı önemli ölçüde güçlendirecek ve hızlandıracak. Yeni performans seviyelerine sahip, bilime dayalı, hassas probiyotik ve postbiyotik ürünler sunmak için formülasyon sürecinde en son yenilikleri kullanacak yeni nesil kozmetikler geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Lactobio Kurucusu ve Baş Bilimsel Sorumlusu Søren Kjærulff ise şunları söyledi: “Ekibimizin başardıklarından dolayı gururluyuz, L'Oréal Grup'un bir parçası olarak gelecekte bizi bekleyenlerden heyecan duyuyorum. Birlikte, mikrobiyom araştırmalarını dünyanın her yerindeki bireyler için güzellik inovasyonunun yeni alanlarına uygulayacağız.”