Loreal Türkiye Kurumsal E-Ticaret Direktörlüğü’ne Murat Başar atandı

Türkiye’nin önemli hızlı tüketim şirketlerindeki tecrübesinin ardından 2011 yılında L’Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Bölümü’ne Kıdemli Kilit Müşteri Yöneticisi olarak katılan Başar, 2015 yılında Kanal Satış Müdürü ve Temmuz 2021'de Satış Direktörü görevini üstlendi. Başar, 1 Ocak 2024 itibarıyla L’Oréal Türkiye Kurumsal E-Ticaret Direktörü olarak atandı.

L’Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Bölümü olağanüstü dönüşümünde kritik bir rol oynayan Başar, O+O dönüşümü ve e-ticaretin hızlandırılması alanlarına odaklanarak geleceğe hazır bir organizasyon oluşturmak için eğitimler, yeniden yapılanma ve yakın koçluk yoluyla ekibinin dönüşümünde büyük katkı sağladı. Murat Başar liderliğinde bölüm, müşteri memnuniyet anketi Advantage’da genel pazar anketinde üçüncülüğü ve yine genel e-ticaret raporunda ise birinciliği elde etti. Başar, insan odaklı liderliği, stratejik bakış açısı, güçlü ilişkilerinin yanı sıra ekip geliştirme, modern müşteri yönetimi alanlardaki uzmanlığıyla e-ticarette ülkenin ve grubun en iyilerinden olmayı devam ettirmeyi ve L’Oréal Türkiye’nin e-ticaret alanına değerli katkılar sağlamayı hedefliyor.