L’oreal’den ‘yeşil kuaför salonları’ projesi

Selenay YAĞCI

İSTANBUL - Kuaförlerin işletmesel gelişimi ve dijital dönüşümü kadar, salonlarındaki geri dönüşüm süreçlerini de önemseyen L’Oréal Professionnel, bu yıl “Yeşil Salon” projesini hayata geçiriyor.

L’Oréal Türkiye Profesyonel Ürünler Divizyonu Genel Müdürü Bahadır İnanç, sürdürülebilirliğe katkı sağlayan inovasyonlarını şöyle anlattı: “Tekno-güzellik inovasyonlarından biri olan Gjosa akıllı duş başlığı ile saçı durularken yüzde 69’a kadar su tasarrufu sağlıyoruz. Echohz ile yaptığımız yenilenebilir enerji kullanımı anlaşmasıyla beraber, salonlar karbon ayak izlerini yüzde 80’in üzerinde azaltıyor. Salon içinde ayrıştırılan atıklar ilgili belediyelerle yapılan anlaşmayla toplatılarak geri dönüşüme gidiyor. Bu yıl hedefimiz 25 ton atığı dönüştürmek” Ürünlerde de sürdürülebilirliği her geçen yıl daha çok öne çıkardıkları ifade eden İnanç, “L’Oréal Professionnel markamızda Serie Expert bakım ürün ailemizin ambalajları yüzde 95 geri dönüştürülebilir malzemeden üretiliyor. Salonların kullandığı teknik boy ürünlerimize ek, bu yıl tüketici boylarında da refill- yeniden doldurulabilir ürün yaptık. Bu ay ikonik yağımız Kérastase Elixir yeni ambalajında yeniden doldurulabilir formatta geliyor” dedi.