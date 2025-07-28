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Louis Vuitton, 1 milyar dolara dev markasını elden çıkarıyor

Lüks devi LVMH, moda markası Marc Jacobs’un satışına hazırlanıyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma için Reebok’un sahibi Authentic Brands Group başta olmak üzere birçok yatırımcıyla görüşmeler sürüyor.

Haber Merkezi
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Louis Vuitton, 1 milyar dolara dev markasını elden çıkarıyor
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Dünyanın önde gelen lüks ürün grubu LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, moda markası Marc Jacobs’u satmak üzere çeşitli yatırımcılarla görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın kaynaklara göre, satışın yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, görüşmelerde öne çıkan alıcı adayları arasında spor giyim markası Reebok’un da sahibi olan Authentic Brands Group yer alıyor. Ayrıca Brookstone’un sahibi Bluestar Alliance ve Vera Wang markasının ana şirketi WHP Global’in de sürece ilgi gösterdiği bildirildi.

Kaynaklar, taraflar arasında süren müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini, anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanabileceğini ifade ediyor. Ancak henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Marc Jacobs, LVMH bünyesine 1997 yılında katılmış ve markanın kurucusu Marc Jacobs, uzun süre Louis Vuitton’un da kreatif direktörlüğünü yürütmüştü. Olası satış, grubun portföy stratejisinde yeni bir dönemin sinyali olarak değerlendiriliyor.

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