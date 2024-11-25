Lufian’dan kadına şiddete karşı duyarlı bir adım

Kadına yönelik şiddetin toplumun kanayan bir yarası olduğunun bilinciyle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir çalışma başlatan Lufian, farkındalık yaratmak amacıyla yeni bir projeye imza atıyor.

Şiddetle mücadele ve farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan yeni projede, mağaza vitrinlerinde "#kadınaşiddetikınıyoruz" mesajına yer veriliyor. Bu adım, yalnızca bir mesajın ötesinde, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak şiddete karşı birleşmenin gücünü gözler önüne seriyor. Türkiye’deki 150’ye yakın mağazasının vitrinine bu etiketi yapıştıran Lufian, bu projeyle kadına yönelik şiddete karşı somut bir duruş sergileyerek, mağazalarındaki müşterilerine de duyarlılık çağrısı yapıyor.

Proje, mağaza vitrinlerinin yanı sıra sosyal medya platformları üzerinden de geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Lufian’ın başlattığı "#kadınaşiddetikınıyoruz" etiketi, markanın müşteri kitlesinin ve takipçilerinin sosyal medyada aktif katılımını teşvik ediyor.

Şiddete karşı dayanışma ve farkındalık mesajı

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine inanan Lufian, bu projeyle güçlü bir sosyal mesaj veriyor: “Kadına yönelik şiddet, toplumsal bir sorundur ve bu mücadelede herkesin bir rolü vardır.” Şiddete karşı sergilenen bu duruş, toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeyi hedeflerken aynı zamanda farkındalığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kadına şiddetin her türlüsüne karşı net bir duruş sergileyen Lufian, dayanışmanın ve farkındalığın gücüyle, toplumsal konulara olan duyarlılığını ve sorumluluğunu bir kez daha vurguluyor.