  Lufthansa, ITA Airways'in tamamını bünyesine katıyor
Lufthansa, ITA Airways’in tamamını bünyesine katıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA Airways’i tamamen satın alma opsiyonunu haziran ayında kullanacağını duyurdu.

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, Frankfurt'ta düzenlenen yıllık olağan genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, ITA Airways’in sergilediği başarılı grafik doğrultusunda şirketin kalan yüzde 49’luk hissesini de satın alma kararı aldıklarını belirtti.

Sürecin entegrasyon ayağına değinen Spohr, "Bu hamle, ITA'nın 2027 yılından itibaren hem organizasyonel hem de finansal olarak Lufthansa Grubu'na tam entegre olmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Halihazırda ITA'nın yüzde 41'lik hissesini elinde bulunduran Lufthansa, haziran ayında kullanılacak opsiyonla payını yüzde 90'a çıkaracak.

