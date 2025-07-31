Lufthansa net karını iki kattan fazla artırdı

Üç aylık gelir sadece %3 artarak 10,32 milyar euro'ya yükseldi ve analistlerin 10,75 milyar euro'luk konsensüs tahmininin altında kaldı.

Havayolunun düzeltilmiş FVÖK'ü 871 milyon euro olarak gerçekleşerek 805 milyon euro olan beklentileri rahatlıkla aştı ve %8,4'lük bir düzeltilmiş FVÖK marjı elde etti. Şirket bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 37,1 milyon yolcu taşıdı.

İlk 6 aya bakıldığında ise net kar 127 milyon euro oldu. 2024'ün aynı döneminde 265 milyon euro zarar açıklamıştı. Gelirler de 17,4 milyar eurodan 18,45 milyar euroya yükseldi. Taşınan yolcu sayısı sadece yüzde 2 artarak 61 milyon 391 bin oldu.

Lufthansa, güçlü ABD seyahat talebini ve uygun yakıt fiyatlarını performansının temel itici güçleri olarak gösterdi. Grup ayrıca, devam eden toparlanma ve büyüme stratejisine olan güveninin altını çizerek 2025 yılı hedeflerini yeniden teyit etti.

İleriye dönük olarak, havayolu Kuzey Atlantik rotasında daha fazla büyüme planlarını açıkladı ve yakın zamanda başlatılan geri dönüş önlemlerinin 2026'da 1,5 milyar € brüt kazanç etkisi yaratmasını ve 2028'e kadar 2,5 milyar euroya çıkmasını bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Makroekonomik belirsizliklere rağmen, özellikle ABD'den olmak üzere kilit pazarlarda talep esnekliğini koruyor" denildi.