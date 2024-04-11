Lufthansa, Tahran uçuşlarını durdurma kararını uzattı
Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle aldığı tüm Tahran uçuşlarını durdurma kararını 13 Nisan'a kadar uzattı.
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tahran uçuşlarını durdurma kararını uzattı. Konuya ilişkin şirketin basın ofisinden yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut durum sebebiyle Tahran’a yapılacak uçuşların, 13 Nisan Cumartesi de dahil olmak kaydıyla askıya alındığını ifade etti.
Açıklamada, bu kararın bölgedeki mevcut durum nedeniyle verildiği belirtildi. Lufthansa şirketi, dün, bugünkü Tahran uçuşlarını güvenlik sebebiyle durdurduğunu açıklamıştı.