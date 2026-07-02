Lufthansa Technik, Portekiz sınırları içinde dev bakım tesisi için ilk temeli attı

Portekiz topraklarında havacılık sektörünün çehresini değiştirecek dev bir adım atan Lufthansa Technik, yeni bakım merkezinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Üç haneli milyon Euro seviyesindeki bütçesiyle dikkat çeken bu stratejik hamle, bölgede yaklaşık 700 kişiye yeni istihdam olanağı sunacak. Şirket, yüksek teknolojik altyapıya sahip olacak bu yeni istasyon sayesinde Avrupa havacılık pazarındaki lojistik ve bakım süreçlerini daha hızlı ve entegre bir yapıya kavuşturmayı planlıyor.

Havacılık altyapısında milyon Euro’luk büyük yatırım

Lufthansa Technik, küresel ölçekteki filo genişleme ve uçak bakım taleplerini karşılamak adına Portekiz'deki operasyon alanını stratejik bir hamleyle büyütüyor. İnşaat çalışmalarına başlanan 55 bin metrekare büyüklüğündeki bu yeni bakım, onarım ve revizyon üssü, tamamen yeni nesil uçak bileşenlerinin tamir süreçlerine göre tanzim edilecek. Yatırım bütçesi resmi olarak yüz milyon avronun üzerinde bir hacme işaret ederken, inşaat süreçlerinin tamamlanmasının ardından tesisin 2028 yılında kapılarını açması hedefleniyor. Bu adım, Avrupa genelindeki ticari havayolu şirketlerinin parça tedarik ve onarım sürelerini ciddi oranda kısaltacak.

Portekiz istihdamına ve bölgesel lojistiğe büyük katkı

Santa Maria da Feira bölgesinde kurulacak olan bu teknolojik üs, sadece teknik altyapısıyla değil, yaratacağı ekonomik hacimle de öne çıkıyor. Operasyonel aşamaya geçildiğinde yaklaşık 700 uzman mühendis ve teknik personele kalıcı iş imkanı sağlayacak olan merkez, yerel ekonomiyi de doğrudan canlandıracak. Yetkililer, dijital üretim sistemleri ve çevre dostu enerji dönüşüm modelleriyle donatılacak olan fabrikanın, grubun karbon nötr hedefleriyle de uyumlu olacağını belirtiyor. Küresel havacılık sektöründeki parça tedariki sıkıntılarına esnek bir çözüm sunması beklenen tesis, şirketin dünya genelindeki en modern istasyonlarından biri haline gelecek.