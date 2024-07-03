Lufthansa ve ITA ortaklığına AB’den şartlı onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Lufthansa'nın ITA hisselerinin bir bölümünü satın alma teklifine şartlı onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Lufthansa ve ITA'nın Avusturya, Belçika, Almanya, İsviçre ve İtalya'daki merkezlerinden geniş bir güzergah ağı işlettiği ve bu operasyonların önemli ölçüde tamamlayıcı nitelikte olduğu, Lufthansa'nın transatlantik rotalar için United Airlines ve Air Canada ile Japonya'ya giden rotalar için de All Nippon Airways ile ortak girişimleri bulunduğu hatırlatıldı.

Lufthansa ile İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığının, Komisyonun rekabet endişelerini gidermek amacıyla kısa ve uzun mesafeli rotalar ile Milano Linate Havalimanı'na yönelik rekabeti artırıcı taahhütlerde bulunduğu anımsatılan açıklamada, "Bu taahhütler, Komisyon tarafından belirlenen rekabet kaygılarını tam olarak ele almaktadır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, işlemin bu aşamada rekabet endişesi ortaya koymadığı sonucuna varıldığı bildirildi.

ITA'nın yüzde 41 hissesini satın alıyor

ITA, 75 yıllık Alitalia hava yolunun kapanmasının ardından 2021'de kurulmuştu. Lufthansa, geçen yıl bütün kontrolü İtalya Ekonomi Bakanlığı'nda olan ITA'nın yüzde 41 hissesini 325 milyon euroya satın almayı planladığını açıklamıştı. AB Komisyonu, ocak ayında ITA-Lufthansa anlaşmasını değerlendirmek üzere rekabet soruşturması başlatmıştı.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor. AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.