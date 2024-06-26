Lufthansa, yolculara ek ücret uygulayacak

Avrupa'nın yeni emisyon kurallarının maliyetini yolculara yansıtan ilk havayolu grubu Lufthansa olacak. Şirket, gelecek yıldan itibaren bilet başına 1 euro ila 72 euro arasında bir ek ücret açıklayacak.

Şirket yaptığı açıklamada, yeni çevresel yakıt gereksinimlerinin sürekli artan ek maliyetlerini karşılayabilmek adına Avrupa ülkelerinden kalkışlara ücret uygulayacağını duyurdu.

2025 yılının başından itibaren, Avrupa Birliği'nde, sürdürülebilir havacılık yakıtının (SAF), havayolu şirketlerindeki yakıt tüketiminin yüzde 2'sini oluşturması bekleniyor. Lufthansa da uygulanacak ek ücreti bu kurala bağlıyor. Öte yandan ücretin arkasındaki faktörler arasında, Avrupa'nın emisyon ticareti planının ve havayollarının herhangi bir büyümeyi dengelemek için karbon kredileri satın aldığı uluslararası Corsia planının olduğu da belirtiliyor.

Ton başına maliyetin en az iki katını oluşturuyor

SAF şu anda geleneksel hidrokarbon havacılık yakıtının ton başına maliyetinin en az iki katını oluşturuyor. Lufthansa'nın kararı 27 Avrupa Birliği üyesi ülke ile Birleşik Krallık, İsviçre ve Norveç'ten yapılan kalkışlarda geçerli olacak. Karar bir kesim tarafından son derece agresif olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Birliği'nin SAF kotası gelecek yıllarda kademeli olarak artarak 2050 yılına kadar yüzde 70'e ulaşacak. Endüstri, enerji açısından yoğun fosil olmayan yakıt bulma zorlukları nedeniyle karbondan arındırılması en zor sektörlerden biri. Lufthansa ise giderek artan SAF gereksiniminin önümüzdeki yıllarda milyarlarca euroya mal olmasını bekliyor.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Havayolu grubu, önümüzdeki yıllarda düzenleyici gerekliliklerden kaynaklanan ve giderek artan ek maliyetleri tek başına karşılayamayacak." ifadelerine yer verildi.

Şirket, yeni ek ücretin 2025 yılı için düzenleyici gerekliliklerden kaynaklanan maliyetlerin bir kısmını karşılayacağını söyledi.

Öte yandan SAF üreticilerinin de küresel gereksinimi karşılamaya yetecek kadar yakıt üretebilme yetenekleri konusunda da bazı endişeler var. Geçen yıl dünyada 500 bin ton SAF üretildi. Lufthansa yıl boyunca 8,45 milyon ton yakıt tüketti.

Financial Times'a göre diğer Avrupalı ​​havayolu gruplarının da benzer açık ek ücretler uygulayıp uygulamayacakları veya yeni çevre gerekliliklerinin maliyetlerini kendilerinin karşılayıp karşılayamayacağı belli değil.