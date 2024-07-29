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Lufthansa'dan Beyrut kararı: Tüm uçuşlarını durdurdu

Lufthansa, bölgede yaşanan gerilimin ardından 5 Ağustos'a kadar Beyrut'a olan uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Lufthansa'dan Beyrut kararı: Tüm uçuşlarını durdurdu
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Alman hava yolu firması Lufthansa'nın güvenlik gerekçesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan tüm uçuşlarını durdurduğu bildirildi.

Lufthansa basın departmanından, yapılan açıklamada, ilk olarak 5 Ağustos'a kadar Beyrut'a olan uçuşların durdurulduğu ifade edildi.

Lufthansa ile aynı gruba bağlı Swiss ve Eurowings hava yollarının da güvenlik gerekçesiyle uçuşlarının durdurulduğu belirtildi.

Uçuşların ne zaman başlayacağı konusunun bir sonraki durum değerlendirmesinde ele alınacağı öğrenildi.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

 

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