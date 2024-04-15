Lufthansa’dan Beyrut ve Tahran kararı

Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa, Lübnan'ın Beyrut ve İran'ın Tahran kentine yönelik uçuşları, en az 18 Nisan Perşembe gününe kadar askıya aldı.

Lufthansa bünyesindeki, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ve Eurowings, Tel Aviv, Erbil ve Amman'a düzenli uçuşlarını salı gününden itibaren devam ettirecekler.

Lufthansa grubu, Orta Doğu'daki güvenlik durumunu sürekli olarak izlediğini ve değerlendirdiğini söyledi.