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Lüks giyim devi Giorgio Armani’ye taşeron işçi cezası

İtalya’da rekabet kurumu lüks giyim devi Giorgio Armani’ye 3,5 milyon Euro ceza kesildiğini duyurdu. Cezanın gerekçesi olarak çalıştırılan işçilerin çalıştığı tehlikeli koşullara ilişkin müşterilere yanlış beyanda bulunulması ve büyük oranda taşeron işçi çalıştırılması gösterildi.

Haber Merkezi
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Lüks giyim devi Giorgio Armani’ye taşeron işçi cezası
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Milano merkezli markaya “Sağlayıcı ve taşeronların gerçek çalışma koşullarıyla çelişen, yanıltıcı etik ve sosyal sorumluluk açıklamaları” yaptığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Markanın gerçeği barındırmayan, açık ve isabetli nitelikte olmayan açıklamalarından dolayı ceza kesildiğine yer verilen rekabet kurumu açıklamasında Giorgio Armani’nin deri çanta ve aksesuarlarının büyük bölümünü taşeron çalıştıran firmalara yaptırdığı kaydedildi.

İşçi sağlığı tehlikeye atıldı

Öte yandan İtalyan yetkililer, markanın üretim kapasitesini artırmak amacıyla üretim merkezlerinden bazı güvenlik ekipmanlarını kaldırarak işçilerin sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

İşçiler için sağlanan yetersiz hijyen koşulları ise “Hijyen ve temizlik koşulları yetersizdi. İşçiler ise sıklıkla kayıt dışı çalıştırılıyordu” ifadeleriyle anlatıldı. Bu durumların markanın etik ve sosyal sorumluluk açıklamalarıyla çeliştiğine dikkat çekildi.

Markadan tepki

Markadan yapılan açıklamada ise karara karşı “hayal kırıklığı ve hoşnutsuzluk” bildirildi, cezaya itiraz edileceği belirtilerek her zaman müşterilere yönelk “son derece adil ve şeffaf” şekilde çalışıldığı kaydedildi.

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