Lüks yat devi, iflas sürecindeki rakibini devralmak için harekete geçti

Sanlorenzo, iflas korumasına başvuran rakibi için devreye girdi

İtalyan lüks yat üreticisi Sanlorenzo, mali sıkıntılar nedeniyle iflas koruma sürecine giren rakibi Italian Sea Group'un (TISG) ticari faaliyetlerini devralmayı hedefleyen konsorsiyuma destek verdiğini açıkladı. Şirket, bu kapsamda oluşturulan ihale şirketinde azınlık hissesi edinmeyi planladığını duyurdu.

Admiral, Tecnomar ve Perini Navi markalarının sahibi olan TISG, bu ayın başında potansiyel yatırımcılar ve müşterilerle yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine yönetim kurulunun İtalya iflas mevzuatı kapsamında mahkemeye başvurma kararı aldığını açıklamıştı.

Şirketin yaptığı başvuru, yeniden yapılandırma süreci boyunca faaliyetlerini sürdürmesine ve mahkeme koruması altında operasyonlarına devam etmesine olanak tanıyacak.

Geçen hafta, bir başka lüks yat üreticisi olan Azimut Benetti'nin Yönetim Kurulu Başkanı Giovanna Vitelli'nin İtalyan basınına verdiği röportajda, şirketin mali sıkıntı içindeki TISG'nin belirli varlıklarını satın almaya hazır olduğunu açıklamasının ardından Italian Sea Group hisseleri değer kazanmıştı.

Sanlorenzo CEO'su Massimo Perotti ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, teklif sürecine katılma kararının temel amacının "istihdamı korumak, stratejik bilgi birikimini muhafaza etmek ve bölge ekonomisi açısından kritik öneme sahip üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak" olduğunu ifade etti.

Piyasa verilerine göre Italian Sea Group'un piyasa değeri yaklaşık 59,9 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Şirket hisseleri ise yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 72 değer kaybetmiş durumda.