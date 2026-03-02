Luxera GYO, halka arz gelirini yeni projelerde kullanacak

Luxera GYO, 7 milyar TL’yi aşan portföyünü sermaye piyasalarına taşımak için 2-4 Mart tarihlerinde halka arz gerçekleştiriyor. Tera Yatırım liderliğinde düzenlenecek halka arz öncesi şirket, gelecek dönem planlarını Yönetim Kurulu üyeleri ve Tera Yatırım yetkililerinin katıldığı bir basın toplantısıyla paylaştı.

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, 2015 yılında, Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyet başlayan Luxera GYO’nun güçlü sermaye yapısı, estetik odaklı mimari anlayışı ve sürdürülebilir şehircilik vizyonuyla kısa sürede sektörde güven inşa ettiğini söyledi. 2024’ün Mayıs ayında GYO’ya dönüşerek kurumsal kimliğini daha da güçlendiren şirketin yeni bir büyüme fazına geçtiğini kaydeden Taş, “Halka arzımızla birlikte bilinirliğimizi ve tanınırlığımızı daha da artacağız. Aynı zamanda şirketimizin en büyük değerlerinden biri olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini halka açık bir şirket olarak daha güçlü bir şekilde hayata geçirebileceğiz” dedi.

Şehirle bütünleşen yaşam alanları

Luxera GYO’nun sadece konut değil, aynı zamanda şehirle bütünleşen yaşam alanları, değer yaratan ticari yapılar ve sosyal merkezler üretme hedefiyle hareket eden bir şirket olduğunu vurgulayan Taş, “Hayatı kolaylaştıran çözümler sunmayı ilke edinerek şehrin farklı lokasyonlarında, farklı müşteri kitlelerine hitap eden özgün yapılar geliştiriyoruz. Şehir planlama alanında uzmanlaşmış bir proje geliştirme ekibine sahibiz. Lokasyonu temel seçim kriteri olarak ele alıyor; mimari konsept ve verimlilik analizindeki uzmanlığımızı disiplinli bir tasarım yaklaşımıyla bütünleştiriyoruz. Ayrıca, yurtiçi ve yurt dışındaki iş ortaklarımızın da birikiminden faydalanarak yaşam kalitesini artıran, trendlere yön veren ve yatırımcılarımıza yüksek kâr getirme potansiyeline sahip projeler hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Sermaye piyasasına adım atmanın Luxera GYO için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Ramazan Taş, şunları söyledi:

“Katılım endeksi kriterlerine uygun yatırım imkanı sunuyoruz”

“Halka arzımız şirketimiz, yatırımcılarımız ve Luxera GYO’dan gayrimenkul alan müşterilerimiz için yüksek değeri yaratacak projelerimizi fonlamamızı sağlayacak önemli bir kaynak oluşturacak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, en az yüzde 85 olacak şekilde büyük bir kısmını mevcut ve yeni projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15’ini geçmeyecek bir bölümü ile de işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet giderlerimiz için bir kaynak oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde, şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken kendi yatırımlarımızın yanı sıra, yatırımcılarımızın yatırımlarını da güvenle büyütmelerine olanak tanımayı hedefliyoruz. Luxera GYO olarak faaliyetlerimizi katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürütüyoruz. Faizsiz finans prensiplerine uygun yapımız sayesinde, farklı yatırım tercihleri bulunan yerli ve yabancı yatırımcılar için alternatif bir yatırım imkânı sunuyoruz. Yatırımcılarımıza yalnızca değer artışı potansiyeli değil, düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız çerçevesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir getiri hedefi sunmayı amaçlıyoruz.”