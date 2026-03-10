Luxera GYO payları ilk işlem gününde tavan fiyata ulaştı
Luxera GYO (LXGYO) payları Borsa İstanbul’daki ilk işlem gününde tavan fiyata ulaştı.
Tera Yatırım öncülüğünde 2-4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama ile halka arz edilen Luxera payları Borsa İstanbul Ana Pazar'daki ilk işlem gününde tavan fiyata ulaştı.
Pay başına 12,05 TL fiyat ile gerçekleştirilen halka arzın ardından ilk işlem gününde fiyat yüzde 9,96 artışla 13,25 TL seviyesine yükseldi. Tavan fiyatta 10:18 itibarıyla yaklaşık 116 milyon lot civarında alıcı bulunuyor.
120 milyon payın satıldığı Luxera GYO halka arzında, payların %40'ı 887.852 bireysel yatırımcıya dağıtılmıştı.