LVMH hisseleri bilanço sonrasında sert satış gördü
LVMH hisseleri, Fransız lüks tüketim grubunun dördüncü çeyrek satışlarının beklentileri hafif aşmasına rağmen yatırımcıları tatmin edememesi sonrası çarşamba sabahı işlemlerinde %7’nin üzerinde sert düşüş kaydetti.
CNBC'nin haberine göre, yatırımcıların, rakip şirketlerin güçlü sonuçlarının ardından LVMH’den daha güçlü bir performans beklediği belirtildi.
Citi analistleri, Richemont, Burberry ve Cucinelli gibi sektör oyuncularının çeyreklik bazda sağlam toparlanma göstererek beklentileri aşmasının, piyasa beklenti çıtasını yukarı taşıdığını ifade ettiler.