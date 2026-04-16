Lynqor, yapay zekâ destekli modeliyle BAE’de lansman yaptı

20 yılı aşkın MENAT deneyimine sahip pazarlama ve iş geliştirme lideri Kerem Emre Akarlar tarafından kurulan Lynqor, strateji, veri, kreatif ve medya fonksiyonlarını tek bir bütünsel büyüme sistemi altında birleştiren bir model sunuyor.

Lynqor Kurucusu ve CEO’su Akarlar, “Bugün pazarlamanın en büyük sorunu parçalanma. Markalar daha fazla yatırım yapıyor ancak kopuk sistemler performansı sınırlıyor. Lynqor’u, bu yapıyı tek bir entegre büyüme sistemi altında toplamak için kurduk.” dedi.

Pazarlama ekosistemleri; ajanslar, platformlar ve veri kaynaklarıyla genişledikçe, parçalanma performansın önündeki temel engellerden biri haline geliyor. Araştırmalar, marka ve performans pazarlamasını entegre şekilde yöneten şirketlerin yatırım geri dönüşlerinde anlamlı artış sağladığını ortaya koyuyor. Bu tablo, silo yapıların yerini entegre sistemlere bıraktığını net şekilde gösterirken, Lynqor da pazarlamanın bir sonraki büyüme fazının daha fazla araç veya iş ortağı eklemekten değil, tüm bu yapıları tek bir sistem altında birleştirmekten geçtiği yaklaşımıyla hareket ediyor.

Lynqor Kurucusu ve CEO’su Kerem Emre Akarlar, “Bugün markaların karşı karşıya olduğu en büyük zorluk, büyüyen pazarlama yapısını tek bir çatı altında yönetebilmek. Parçalı sistemler karar alma hızını düşürüyor ve verimliliği sınırlıyor. Biz bu yapıyı sadeleştirip, daha bütünleşik ve yönetilebilir hale getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lynqor, kendisini geleneksel bir ajans olarak değil; tüm pazarlama fonksiyonlarını tek bir sistem altında birleştiren bir pazarlama orkestrasyon platformu olarak konumlandırıyor. Bu model; pazar giriş stratejileri, büyüme planlaması ve iş modeli tasarımını kapsayan danışmanlık katmanından başlayarak, veri altyapısı ve yapay zekâ destekli içgörülerin yer aldığı teknoloji yapısına; ölçeklenebilir içerik üretimi ve influencer stratejilerini içeren kreatif süreçlerden, medya yönetimi ve performans optimizasyonuna uzanan Value Communication katmanına kadar bütünleşik bir yapı sunuyor. Tüm bu yapı, ajanslar, platformlar ve teknoloji sağlayıcılardan oluşan seçili iş ortaklarının koordinasyonuyla tamamlanıyor. Bu sayede Lynqor, geleneksel ajansların çıktı odaklı yaklaşımının ötesine geçerek yalnızca üretim süreçlerine değil, doğrudan uçtan uca büyüme sonuçlarına odaklanan entegre bir model ortaya koyuyor.

Merkezi Dubai’de bulunan Lynqor, bölgesel önceliklere odaklanan ancak global erişime sahip bir modelle faaliyet göstererek EMEA genelindeki iş ortaklıklarıyla ölçekleniyor. BAE ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Türkiye dahil kilit pazarlarda konumlanmayı hedefleyen şirket, farklı pazarlardaki yetkinlikleri tek bir yapı altında bir araya getirerek markalara bölgesel ve uluslararası ölçekte büyüme imkânı sunuyor. Lynqor, bu doğrultuda farklı sektörlerde markalarla erken aşama projeler ve stratejik iş birliklerini hayata geçirmeye başladı.

Lynqor’un yaklaşımının merkezinde, yapay zekânın pazarlamanın tüm yaşam döngüsüne entegre edilmesi yer alıyor. Öngörüsel planlamadan hedef kitle analizine, içerik üretiminden gerçek zamanlı medya optimizasyonuna kadar tüm süreçlerde yapay zekâ, sistemin temel bir katmanı olarak konumlanıyor.

Lynqor Kurucusu ve CEO’su Kerem Emre Akarlar, “Yapay zekâyı bir araç olarak değil, pazarlama sisteminin temel altyapısı olarak konumlandırıyoruz. Gerçek etki, strateji, kreatif ve medya süreçlerinin bu yapı altında entegre şekilde çalışmasıyla ortaya çıkıyor.” dedi.

Lynqor, farklı olgunluk seviyelerindeki markalara uyum sağlayan esnek bir model sunarak şirket içi pazarlama sistemlerinin kurulumu, tüm ekosistemin uçtan uca yönetimi veya bu iki yaklaşımın entegre şekilde birlikte uygulanmasına imkân tanıyor. Bu yapı, Lynqor’un yalnızca bir hizmet sağlayıcı değil; aynı zamanda sistem tasarımcısı ve stratejik bir büyüme ortağı olarak konumlanmasını sağlıyor. Lynqor’un lansmanı, bölgedeki pazarlama modelinde daha geniş bir dönüşüme işaret ediyor. Markalar, parçalı ve ajans odaklı yapılardan entegre ve sistem odaklı büyüme modellerine geçiş yapıyor. Artan karmaşıklıkla birlikte orkestrasyon, sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri haline geliyor.