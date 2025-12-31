Maçkolik reklamları durdurduğunu açıkladı: Hissede düşüş görüldü

Maçkolik (MACKO) şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile uygulama ve web sitesinde yayımlanan bahis üzerine reklamların gösterimini yasal çerçeve netleşene kadar geçici bir süreliğine askıya aldığını duyurdu.

Şirketin bu açıklaması sonrası gün için işlemlerde MACKO hisselerinde sert düşüş olurken, tahtada devre kesici uygulandı. 30,90 TL’den 30,34’e gerileyen hissede işlemler yeniden başladıktan sonra 29,30 TL’den başladı. Hisse günün ikinci yarısında yüzde 7,38 seviyesinde değer kaybıyla 30,14 TL’den işlem görüyor.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Şirketimiz, Özel Durumlar Tebliği'ne uyum kapsamında ve Özel Durumlar Rehberi Madde 2.6'ya dayanarak işbu açıklamayı yapma gereği duymuştur.

16 Aralık 2025 tarihli KAP bildirimimizde yer verilen haber ve söylentilerden bağımsız olarak; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından müşterilerimize tebliğ edilen, yürütmenin durdurulması konulu bildirim nedeniyle ve müşterilerimizden tarafımıza iletilen talep doğrultusunda, uygulama ve web sitemizde yayımlanan bahis üzerine reklamların gösterimi, yasal çerçeve netleşene kadar geçici bir süreliğine askıya alınmıştır. Bununla birlikte, askıya alınan reklam alanları, diğer iş birlikleri ve reklam gösterimleriyle değerlendirilecektir.

Yetkili kurumlar tarafından Şirketimize iletilen ayrıca bir gelişme olması halinde, gerekli açıklamalar ilgili mevzuat çerçevesinde KAP üzerinden gerçekleştirilecektir.”

Daha önce ne olmuştu?

Daha önce de yasal düzenlemelere yönelik açıklama yapılmıştı. KAP’a 16 Aralık 2025’te yapılan açıklama şu şekilde olmuştu:

“Çeşitli medya gruplarında yer alan, bahis reklamlarının yasaklanmasına yönelik çalışmalar yapıldığına dair çıkan haber ve söylentiler nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği Madde 9 kapsamında Şirketimizce işbu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Konu ile ilgili resmi mercilerce kamuoyu ile paylaşılan ve/veya iş ortaklarımızdan Şirketimize ulaşan herhangi bir resmi bildirim, bilgi ya da tebligat bulunmamaktadır. Yetkili merciler tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadıkça kaynağı belirtilmemiş; teknik bir çalışma yürütüldüğü ya da yeni düzenlemelerin gündeme geleceği yönündeki haberlere yatırımcılarımızın itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

Şirketimiz faaliyetlerine mevzuatlara ve sözleşmelere uygun olarak devam etmekte ve yeni anlaşmalarla ilgili planlamalar yapılmakta olup, süreç yakından takip edilmektedir. Konuyla ilgili somut bir gelişme olması halinde kamuoyu ve pay sahipleri ayrıca bilgilendirilecektir.”