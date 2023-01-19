Mackolik’in halka arzı için talep toplama süreci başladı

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ’nin halka arzı için talep toplama süreci başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mackolik Genel Müdürü Emre Uğurlu, Mackolik olarak 19-20 Ocak’ta talep toplayacaklarını bildirerek, “İnfo Yatırım konsorsiyum liderimiz ama halkımız 40’a yakın aracı kurumdan taleplerini girebilecekler. 2 gün talep toplayacağız. Çok bilinen bir markayız, halkın teveccühünün çok büyük olmasını bekliyoruz. Talep topladıktan sonra bir hafta içinde de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağız. 8,5 milyon lot hisse halka arz ediyoruz ve 38 liralık sabit bir fiyatla çıkıyoruz. Bireysel yatırımcılara da eşit dağıtım olacak. Dolayısıyla başvuran herkesin Mackolik’e ortak olma fırsatı olacak.” diye konuştu.

Halka arz sonrasında çok daha şeffaf ve yatırım yapılabilir hale geleceklerini, bilinirliğin artacağını vurgulayan Uğurlu, halka arz sonrası geldikleri yapıyla global pazarda bir marka olma yolunda yürüyeceklerini söyledi.

“Kârımızın minimum yüzde 50’sini temettü olarak dağıtma garantisi verdik”

Uğurlu, Borsa İstanbul’un Türkiye’deki en önemli yatırım alanlarından biri haline geldiğini belirterek, son derece güçlü firmaların olduğu, devlet mekanizmalarının kontrol ettiği bir yer olduğu için Borsa İstanbul’un çok önemli olduğunu aktardı.

Mackolik’in nakit ve kâr üreten bir firma olduğunu vurgulayan Uğurlu, “Kârımızı yeni gelen ortaklarımızla paylaşacağımızı izahnamede de belirttik. Her sene dağıtılabilir kârımızın minimum yüzde 50’sini temettü olarak dağıtma garantisi verdik. Uzun yıllardır ve sürekli kâr eden bir firma olarak, amacımız daha çok kâr edip yeni gelen ortaklarımızla temettüyü paylaşmak olacak. Bize ortak olan insanlar temettü veriminden de faydalanacak." diye konuştu.

Uğurlu, Mackolik’in 77 personelinin bulunduğunu, dünyanın farklı yerlerinde de farklı işler yapacaklarını anlatarak, “Halka arzdan alacağımız ivme ile Mackolik özelinde önümüzdeki yılların çok daha parlak, iyi geçeceğine eminim.” dedi.