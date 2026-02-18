Mackolik'ten bahis reklamları kararı

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO), Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları’na ilişkin reklamların yeniden yayınlanmaya başladığını açıkladı.

13 Şubat 2026 tarihli ve 33167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, bahis oyunlarına yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin belirli şartlar altında sanal ortam bayileri tarafından yapılabilmesine olanak tanındı. Düzenlemede, söz konusu faaliyetlerin 18 yaşından küçükleri teşvik etmemesi, toplum değerlerini zedelememesi ve sporla ilgili mecralarla sınırlı olması gerektiği vurgulandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ilgili mevzuat değişikliği doğrultusunda Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları’na ilişkin reklamların 18 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yeniden uygulamaya alındığı belirtildi.