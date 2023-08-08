Magarsus, Hepsiburada'nın katkılarıyla izleyiciyle buluşuyor

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal’ın başrolünde yer aldığı Magarsus’un ilk iki bölümü Hepsiburada Premium’un katkılarıyla BluTV’de 10 Ağustos’ta izleyicilerle buluşacak.

Magarsus, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi’nin hem kendi içlerinde cereyan eden hem de bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle olan mücadelesini konu ediyor. Çekimleri Adana’nın Karataş, Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde geçen dizinin set süresi ise yaklaşık 2 ay sürdü. 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kategorisinde oyuncu kadrosuyla “Stellar Cast” ödülüne layık görülen Magarsus’un basın ön gösterimi ise 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü yapıldı.

Hepsiburada Premium’un katkılarıyla ekrana gelen Magarsus’u, Premium üyeleri üyelik süreleri boyunca hediye BluTV üyelikleri sayesinde 10 Ağustos’tan itibaren izleyebilecekler. Geçtiğimiz ay birinci yıldönümünü kutlayan Hepsiburada Premium’un 1 milyondan fazla üyesi bulunuyor.

“Premium içeriklerimizi Hepsiburada Premium üyelerine ulaştırıyoruz”

Etkinlikte konuşan BluTV CMO’su Merve Naz Atmaca Özdurak, “Bu toprakların hikayelerinin gücüne inanıyoruz. Magarsus hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla ilk günden beri bizi çok heyecanlandıran bir proje, tanıtımlara aldığımız olumlu geri dönüşler ve izleyicideki heyecan ise yılın dizisi olacağına inancımızı perçinledi. Hepsiburada Premium ile geçtiğimiz sene başlayan başarılı iş birliğimiz çerçevesinde BluTV’nin premium içeriklerini Hepsiburada Premium üyelerine ulaştırıyoruz. Hepsiburada Premium’un katkılarıyla Magarsus’un daha geniş kitlelere ulaşacak olmasından mutluyuz ve herkesi 10 Ağustos’ta Magarsus’un ilk 2 bölümü için BluTV’ye davet ediyoruz.” dedi.

“İşbirliğimizin, uzun yıllar devam etmesini umuyoruz”

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli ise, şunları kaydetti: “Hepsiburada Premium, Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı ve üyelerine birçok fayda sağlıyor. Geçtiğimiz ay 1. yılını kutladığımız ve şu an 1,3 milyon üyesi olan Hepsiburada Premium’un en önemli ayrıcalıklarından biri - yola çıktığımız ilk günden beri bizimle olan - hediye BluTV üyeliği. Bu güzel iş birliğimizin, uzun yıllar devam etmesini umuyoruz. Yılın en iddialı yerli yapımlarının arasına giren Magarsus’u merakla bekleyen tüm izleyicileri Hepsiburada Premium’un ayrıcalıklı dünyasına da bekliyoruz.”