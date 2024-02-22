Magdeburger Sigorta 5 yıl içinde ilk 10’u hedefliyor

Magdeburger Sigorta, iş ortaklarıyla bir araya geldiği “Bölgeler Buluşması’nın” ilkini Bursa’da gerçekleştirdi. Marmara Bölge acentelerinin katıldığı toplantıda sektörün mevcut durumu ile birlikte Bor Holding iştiraki Magdeburger Sigorta’nın geleceğe yönelik planları çok yönlü olarak masaya yatırıldı. ‘Bölgeler Buluşmasına’; Antalya, Trabzon, Samsun, Konya, Kayseri, İstanbul, İzmir ve Adana ile devam edilecek.

Bursa’da “Sizin İçin Buradayız” mottosuyla düzenlenen toplantıda konuşan yapan Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, sigortalı memnuniyetini artırmanın ve hizmet kalitesini yükseltmenin öncelikli hedefleri olduğunun altını çizerek, “Bu buluşmaları Bursa’nın ardından her bölgede gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İş ortaklarımız ile ilk kez bir araya geldik. Onlarla doğrudan temas edip bilgi alışverişinde bulunmayı çok önemsiyoruz. Büyüme ve yenilikçi yaklaşım stratejimiz çerçevesinde 1.000 olan acente sayımızı son 4 ayda eklenen 670’e yakın yeni acente ile güçlendirdik. Hedefimiz 5 yıl içinde Türkiye’de ilk 10 sigorta firması içinde olmak.” dedi.

“Yol haritamızı birlikte belirleyeceğiz”

Hancıoğlu, tüm Magdeburger Sigorta acenteleriyle ortak bir sinerji yaratmaya önem verdiklerini de kaydederek “Bu ilk buluşma gelecek yol haritamızı belirlemek adına verimli oldu, Marmara Bölgesindeki tüm iş ortaklarımıza destekleri nedeniyle teşekkür ederim. Yakın dönem hedeflerimiz kapsamında müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürecek ve başarı çıtamızı en üst noktaya taşıyacağımıza inancım tam.” şeklinde konuştu.

KaskolaMAG

Magdeburger Sigorta’nın Bursa’da düzenlediği “Bölgeler Buluşması’nda” araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak ve beklentilerini karşılayacak yeni “KaskolaMAG” ürünü de tanıtıldı. Yapılan açıklamaya göre, diğer ürünlere göre yüzde 30’a varan avantajlı prim imkanı sunan KaskolaMAG, aracın çekilmesi ve kurtarılması, yol yardım gibi birçok acil durum hizmetini de içeriyor. KaskolaMAG ürünü kapsamında MAG Servis’te yapılan tamirat işlemleri de Magdeburger Sigorta tarafından güvence altına alınıyor.