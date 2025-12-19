Magnolia Bakery Türkiye, yeni yılı özel tatlarıyla kutlamalara taşıyor

8 Aralık 2025- Magnolia Bakery Türkiye, yeni yıl heyecanını unutulmaz anılara dönüştüren özel ve ikonik tatlarıyla misafirlerine keyifli bir kutlama deneyimi sunuyor.

Yeni yıl sezonuna özel hazırlanan Christmas Cupcake, sezonun enerjisini yansıtıyor. New Year Cupcake ise zarif tasarımı ve canlı renkleriyle hem ofis kutlamalarının hem de ev davetlerinin tatlı favorisi olmaya aday.

İkonik Magnolia dokunuşuyla hazırlanan Cut-Out Cookie’ler, çay ve kahve molalarına eşlik eden keyifli bir lezzet alternatifi sunarken aynı zamanda hediye seçenekleri arasında da öne çıkıyor.

Kutlama sofralarının yıldızı: New Year Cake

Yeni yıl sofralarının başrolündeki New Year Cake, özenle hazırlanan keki, kreması ve özel süslemeleriyle Magnolia Bakery’nin imza tatlıları arasında yer alıyor. Her detayıyla kutlamaların kalbinde yer alan New Year Cake, yeni yılı paylaşmanın sembolü haline geliyor.

Kalabalık anlara özel Banana Pudding Party Bowl

Red Velvet Banana Pudding ve Classic Banana Pudding, yeni yıl davetlerine renk katacak ve sezonun enerjisini yansıtan özel tasarımlı pudding cup’lar içerisinde özel olarak hazırlanıyor. Her biri özenle seçilmiş malzemelerle ve dikkat çekici sunumlarla tasarlanan pudingler, hem lezzeti hem de görselliğiyle yılbaşı kutlamalarının tatlı yıldızı oluyor. Kalabalık kutlamalar ve yılbaşı sofraları için özel olarak hazırlanan 10 kişilik Banana Pudding Party Bowl’lar, lezzeti ve görselliğiyle kutlama sofralarının odak noktası oluyor. İkonik Magnolia dokunuşuyla hazırlanan bu özel büyük porsiyon tatlı, buluşmaların keyfini artırıyor.

Yılbaşı koleksiyonundaki tüm ürünler, Aralık ayı boyunca Magnolia Bakery Türkiye mağazalarında satışta olacak. Magnolia Bakery, ikonik tarifleri ve modern dokunuşlarıyla misafirlerine yılın en tatlı deneyimlerini yaşatmayı sürdürüyor.